Milli Mücadele'yi romanlarında destansı biçimde yazan Samim Karagöz'ün ölüm yıl dönümü Kalpaklılar adlı romanıyla bilinen Samim Karagöz, Milli Mücadele yıllarını eserlerinden çarpıcı biçimde anlatmasıyla biliniyor. Yazarın 26'ıncı ölüm yıl dönümünde hayatından kısa bir kesit sunuyoruz...

ensonhaber.com

Bugün Samim Karagöz'ün 26'ncı ölüm yılı. Ruhu şad olsun... Kurtuluş Savaşı denilince yazdığı Kalpaklılar romanı akla gelen Samim Karagöz, pek çok yazar gibi milli duyguları isledi. Onun romanlarında Anadolu'nun destansı öyküleri var...

Kurtuluş Savaşı'ndan sonra pek çok roman ve öykü yazıldı. Bu romanlardan biri de kuşkusuz yazar Samim Karagöz'ün yazdığı Kalpaklılar eseridir. Mustafa Kemal Atatürk'ün mücadeleci ruhundan bahseden Karagöz'ün romanı, en çok bilinen ve okunan kitabıdır.

Kalpaklılar, Samim Kocagöz’ün belgelere dayanarak işlediği bir destandır... İşgal altındaki topraklardan Kuvayı Milliye’nin doğuşuna, cephelerdeki çarpışmalardan gerici ayaklanmalara kadar Kurtuluş Savaşı’nın, bir ulusun bağımsızlık için verdiği mücadelenin gerçek destanı.

Kitaptan...

"Askerlere öpücük yollayan genç kızlar"

"Düşman donanması açıklarda demirlemiş, iki harp gemisi rıhtıma biraz daha yaklaşmıştı... Güvertedeki askerler ellerini, şapkalarını sallıyor, marşlar söylüyorlardı... Mavili beyazlı elbiseler giymiş genç kızlar, ellerinde çiçekler, vapurlardaki askerlere öpücükler yolluyorlardı."

Romana geçiş yaptı

Yazarın hayatından kısa bir kesit sunuyoruz...

Samim Kocagöz, 13 Şubat 1916 yılında Aydın, Söke, Burunköy'de dünyaya geldi. Söke İlkokulu'ndan sonra orta öğrenimini İzmir'de tamamlayan Karagöz, 1942 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi.

1942-1945 yılları arasında İsviçre'de Lozan Üniversitesi'nde sanat tarihi okudu. İlk öykülerini 1939-1940 yılları arasında yayınladı. Öykülerindeki konuları yaşadığı çevrenin yaşamından çıkarttı. 1948 yılından sonra da romana geçiş yaptı.

"Sanat yaşam içindir"

Samim Kocagöz'ün sanat anlayışı "sanat yaşam içindir" şeklinde özetlenebilir. Yazar doğup büyüdüğü, yaşadığı, iyi bildiği yöreyi insanlarını anlatmaktadır. Edebiyatımızda 1940'lı yıllarda filizlenmeye başlayan yeni edebiyatla kendini duyuran Samim Kocagöz, 5 Eylül 1993 yılında İzmir'de hayatını kaybetti.