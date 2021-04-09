Orhan Veli, kısa hayatına sığdırdığı tüm öyküleriyle

Bütün Öyküleri, Orhan Veli'nin öykü türüne getirdiği renklerden oluşan, şairin geniş yelpazesinden izler taşıyan bir kitap. Yazarın bütün eserleri Can Yayınları'nda.

Orhan Veli'nin kısa bir hayata sığdırdığı eserleri ebedî bir gençliğin ve tükenmez yaşama sevincinin izlerini taşır.

Şiir biçimine ve şiir üzerine düşünmeye getirdiği yenilikçi tavrı, yaşamı kıskıvrak yakalayan gözü ve şiirselliği Orhan Veli'nin düzyazısında da görmek mümkün.

Yazarın artık bütün eserleri Can Yayınları'nda çıkacak.

"NE YAZAYIM"

"Ne yazayım diye düşünmeye başladım. Acaba hikâye mi yazsam? Hikâyede konunun pek o kadar mühim olmadığını söyleyenler de çıktı. Ama ne olursa olsun, bir vaka lazım."





Orhan Veli

"ALIŞILMIŞ, BIKILMIŞ VAKA"

O vakanın bir başı bir sonu olması lazım. Üstelik vaka da, alışılmış bıkılmış vakalardan olmamalı. Küçük burjuvanın hayatını anlatan, onun zaaflarını, onun adiliklerini dünyanın en büyük kahramanlıkları, en asil heyecanları gibi gösteren hikâyelerden illallah dedik artık."

ORHAN VELİ HAKKINDA...

Tam adıyla Orhan Veli Kanık, 13 Nisan 1914'te İstanbul, Beykoz'da dünyaya geldi. 1921 Galatasaray Lisesi'ne başladı ama babası Mehmet Veli Kanık'ın Cumhurbaşkanlığı Bando Şefliği'ne atanması ve ailenin Ankara'ya taşınmasıyla öğrenimine orada devam etti.

Garip akımının diğer iki üyesi olacak Oktay Rifat ve Melih Cevdet'le Anka­ra'da lise yıllarında dost oldu.

Beraber Sesimiz dergisini çıkarmaya başladılar. Öğrenimini İstanbul Üniversitesi'nin Felsefe Bölümü'nde sürdüren Orhan Veli, 1936'da eğitimini yarım bırakarak Anka­ra'ya döndü ve PTT Genel Müdürlüğü'nde Telgraf İşle­ri'nde memurluk yaptı.

İLK ŞİİRLER...

İlk şiirleri de bu yıllarda Nahit Sırrı Örik'in teşviğiyle Varlık'ta ve diğer kültür-sanat dergilerinde müstear adla yayımlandı. 1941'de Oktay Rifat ve Melih Cevdet'le çıkardıkları Garip ile şiirde Birinci Yeni akımını başlattı.

Vazgeçmediğim (1945), Destan Gibi (1946), Yenisi (1947) kitaplarını yayımladı. 1949'da Karşı adlı şiir kitabını, savaş sonrası dönemin zor şartları yüzünden yayın ömrü uzun olmamış Yaprak dergisini çıkardı.

Sosyal, siyasi ve kültürel konularda yankı uyandıran yazılar kaleme almış, Oktay Rifat ve Melih Cevdet'le Nâzım Hikmet'in mahkûmiyetini protesto etmek için üç gün açlık grevi yapmaları o dönem çok konuşulmuştur.





ZAMANSIZ ÖLÜM

Orhan Veli, kapatılmamış bir belediye çukuruna düşerek başından hafifçe yaralanmış ve dört gün sonra beyin kanamasından yaşamını yitirmiştir.

"ŞİİRİMİZE LEZZETİ GETİREN ZEKA"

Lisedeki edebiyat hocası Ahmet Hamdi Tanpınar'ın tarifiyle "şiirimize tatlı anlaşmazlığı ve lezzeti getiren zekâ" olan Orhan Veli, Aşiyan Mezarlığı'nda dostlarının yaptırdığı bir mezara defnedilmiştir.

Yürüme mesafesindeki heykeli halen Boğaziçi'ni seyretmektedir.



Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com

Satın almak için tıklayın:

Sayfa: 56



