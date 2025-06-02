Osmanlılardan Önce Anadolu kitabı ve dönemin genel konjonktürü

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kısmen Türk olan insanlara da bu sıfat yakıştırılırken, Osmanlı olmayan Türkler pek çok içeriğe katılmaz. Osmanlıcıların araştırmalarını, sanki o sırada yaşadıkları kuşatan dünya içinde çok önemli bir rol oynuyormuş gibi, Osmanlı hanedanının çok mütevazı kökenlerinden başlıyorlar ve bu araştırmacıların pek çoğu sanki Osmanlıların civarında daha önemli başka Türkler vardı inanırlar.

Kuşkusuz bazı bilimciler bu anlayışlara tepki göstermeye başladı, ama bunlardan pek azı diğer Türklerin kendi özgünlükleri oldu ve sonunda İmparatorluğu Osmanlı'na katıldılar.

Mutlak bir şekilde bu şekilde bir miktar içinde depolandığını vurgulamıştır. Son sözü söyleme iddiası taşımadığını belirtmesi gereken bu kitap, işte bu çalışmaya yardımcı olmayı hedeflemektedir.

Türkler, ortaçağın ve modern zamanların genel tarihinde hatırı sayılır bir rol oynadılar. Bununla birlikte tarihlerindeki gelişmeler onları son zamanlarda Avrupa halklarının çoğuyla, bu arada Arap ve İranlı diğer Müslüman halklarla karşı karşıya getirdi.

Bunun sonucunda Batılı tarihçiler Türk tarihine genellikle düşmanca önyargılarla yaklaştılar ve Türklerin bütün yaptıklarını küçümseme ya da onları karanlık bir tablo halinde sunma eğilimi içinde oldular.

Bir kavim 11. yüzyılda kadınlarıyla, çocuklarıyla, hayvanlarıyla, gelenekleriyle, atalarının Orta Asya'sından Anadolu'ya göç etmeye başladı. Malazgirt Savaşından sonra Alp Arslan'ın Bizans Anadolu'sunu fethetmek gibi bir arzusu, belirli siyasi amaçları yoktu, ama hiçbir askeri veya idari dirençle de karşılaşmadı.

YENİ GELEN TÜRKMENLER

13. yüzyıldan itibaren de yeni gelen Türkmenler, yerli köylülerle iyi kötü batış içinde yaşayan bir grup olarak Anadolu'ya iyice yerleştirdiler. İlk dönemledeki Bizans etkisi, İran etkisinin gücü karşısında geriledi. Ardından Moğollar ülkeyi istila ettiler. Ama bu arada da Türkmenlerin çabasıyla bir Türkleşme hareketi gelişti. Anadolu büyük bir toplumsal ve kültürel değişim içindeydi.

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CEVAP BEKLEYEN SORULAR...

Selçuklu İmparatorluğu, Rumların, Ermenilerin, Yakubilerin yanında artık Türklerin de yaşadığı bu topraklara damgasını vurdu. Selçuklu dönemi Osmanlı döneminin bir başlangıcı mıydı? Selçuklularla Osmanlılar arasında süreklilikler ve kopuşlar, ortak noktalar ve farklılıklar nelerdi? Osmanlıların tarihini Osman'ın küçük beyliğiyle başlatmak doğru mudur?