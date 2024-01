PEN ödüllü yazar Samar Yazbek’in kaleminden Suriye savaşını anlatan epik bir roman: Çamur Gezegeni

PEN ödüllü yazar Samar Yazbek’in kaleminden Suriye savaşını anlatan epik bir roman: Çamur Gezegeni Samer Yazbek'in Çamur Gezegeni’nde; kurşunla, zehirle, açlıkla neden tek başına mücadele etmek zorunda kaldığını anlamaya çalışan Rima’nın dünyaya yönelttiği zor sorular ise suratımıza çarpıyor.

ensonhaber.com

Suriyeli gazeteci ve yazar Samar Yazbek’in kaleme aldığı Çamur Gezegeni, Ketebe Yayınları’ndan çıktı. PEN ödüllü yazarın Suriye iç savaşını bir kız çocuğunun gözünden anlattığı kitap; dili, kurgusu ve sıra dışı kahramanıyla öne çıkıyor.

Tüm yaşamını kolundan uzanan bir iple annesine, abisine, arkadaşına, odaya, yatağına bağlı halde geçiren Rima’nın savaşın ortasında sığındığı gizli gezegenlerini ve rengârenk dünyasını okurken bombaları ve kurşunları geçirmeyen yegane şeyin umutlar ve hayaller olduğunu hatırlıyorsunuz. Rima’nın dünyaya yönelttiği zor sorular ise birer yumru olarak boğazınızda düğümleniyor.

Suriyeli yazar ve gazeteci Samar Yazbek, 1970 yılında Cebele’de doğdu. Tishreen University’de edebiyat alanında eğitim gördü. Suriye’deki televizyon kanallarına senaryolar yazdı. Child of Heaven, Clay, Cinnamon ve In Her Mirrors adlı romanlarının yanı sıra Türkçeye çevrilen Çapraz Ateş Altında Bir Kadın..

Suriye Devrim Günlükleri ile The Crossing: My Journey to the Shattered Heart of Syria adlı kurgu dışı eserleri de bulunmaktadır.

Bol ödüllü yazar

Suriye iç savaşına dair metinler kaleme alan yazarın çalışmaları birçok dile çevrilmiş ve başlıcaları Sofitel En İyi Yabancı Kitap Ödülü, PEN İfade Özgürlüğü Ödülü, PEN Tucholsky Ödülü ve PEN Pinter Ödülü olmak üzere çok sayıda ödüle layık görülmüştür.

Ketebe Yayınları tarafından dilimize kazandırılan Çamur Gezegeni, Suriye halkına büyük acılar yaşatan iç savaşın etkilerini, bütün istediği özgürce yürüyebilmek, resim yapıp hikayelerini yazabilmek olan Rima’nın mücadelesini anlatıyor.

Sayfa: 184

Olan bitene karşı dayanma gücü

Bilinçakışı tekniği ile ilerleyen ve Rima’nın gözünden anlatılan savaş, tüm acımasızlığı ile devam ederken kahramanımız Küçük Prens, Alice Harikalar Diyarında ve ezbere okuduğu Kur’an rehberliğinde hayali yolculuklara çıkıp hayata tutunuyor.

Küçük Prens’in gezegenine sık sık atıfta bulunan yazar, dört yaşından beri konuşamayan Rima’ya, en ağır bombardımanlar altında sesli bir şekilde Kur’an okutarak adeta tüm olan bitene karşı dayanma gücü veriyor.

Yazar ve gazeteci, Samar Yazbek

Kitaba dair...

Kendine kitaplardan, kalemler ve kâğıtlardan bir zırh yapıp savaşın acı tablosuyla baş etmeye çalışan Rima, annesini, ağabeyini, âşık olduğu genci ve tanıdığı hemen herkesi kaybetse de son anına kadar zihninde kurduğu dünyada kitap kahramanlarıyla hayata tutunup, var olduğunu ispat etmek istercesine hikâyesini anlatıyor. Aslında onun hikâyesi, savaşlarda bombalarla yok edilen binlerce çocuğun hayallerini ve umutlarını temsil ediyor.

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com