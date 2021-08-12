Ryszard Kapuściński'nin Futbol Savaşı kitabı

Polonyalı gazeteci Ryszard Kapuściński'nin, meslekî deneyim ve gözlemlerine dayanarak üçüncü dünyadan haberlerin ötesindeki insan manzaraları aktardığı Futbol Savaşı, sıra dışı bir okuma sunuyor.

Afrika'dan Latin Amerika ve Orta Doğu'ya uzanan bir coğrafyada, 1960'lı yılların dünya düzeni ve toplumsal değişimine sömürgeci olmayan Batılı bir yazarın gözünden bakan eser, 20. yüzyıl sonunda yaşanan savaşların ve zulmün gayriresmî bir kronolojisini sunuyor.

Kapuściński'nin, henüz genç bir gazeteciyken ayak bastığı topraklarda karşılaştığı tuhaf, alışılmışın dışında ve hatta yer yer absürt sayılabilecek olayları klasik haber dilinin dışına çıkarak hikâyeleştirdiği tanıklıklarından oluşan bu belgesel kitap, yaklaşık yirmi yıllık bir savaş, darbe ve devrim dönemine ayna tutuyor.

BİR PANORAMA

Deneyimli gazetecinin, üçüncü dünya ülkelerini duyarlıkla gözlemleyip evrensel çıkarımlarda bulunduğu yazılarını bir araya getiren Futbol Savaşı, sosyo-politik dinamikleri küçücük bir kıvılcımdan nasibini alabilecek toprakların panoramasını çiziyor.

Sayfa: 272

FUTBOL SAVAŞI

Kitaba da adını veren Futbol Savaşı, Honduras ile El Salvador millî takımlarının Dünya Kupası elemelerindeki karşılaşmalarının ardından patlak veren savaşa odaklanıyor; kitaptaki diğer yazılar Latin Amerika, Orta Doğu ülkeleri ve hatta Kıbrıs'a eğiliyor; Kongo, Kenya, Nijerya gibi çatışmaların, darbe ve devrimlerin hiç eksik olmadığı Afrika ülkelerini kalemine doluyor.

SORU DOLU KİTAP

Eserdeki bazı bölümler ise gazetecinin yazmayı planladığı olası kitapların taslaklarını oluşturuyor.

Kapuściński gözlemlerini, yaşananların arka planındaki hikâyeleri, savaşın gölgesindeki yaşamın korkutucu, tuhaf ve gülünç derecede saçma yönlerini kendine özgü diliyle anlatırken okurun zihnini soru balonlarıyla istila etmeyi de ihmal etmiyor.

Ryszard Kapuścińsk

ACI OLAN GERÇEK

"Üçüncü dünya ülkeleri, dördüncü dünya ülkeleri ve dünyadaki diğer tüm fakir ülkeler sadece kan dökmeye karar verdiklerinde ilgi uyandırmaya başlıyor. Ne kadar acı olsa da, gerçek bu."

YAZAR HAKKINDA

1932 doğumlu Polonyalı gazeteci, yazar, şair ve fotoğrafçı Ryszard Kapuściński, Polonya Haber Ajansı'nın (PAP) Afrika'da görev yapan tek muhabiriydi. Gelişmekte olan ülkelerdeki deneyimlerine dair tuttuğu ayrıntılı kişisel günlüklerin birçoğu daha sonra kitaplaştı. Deneyimli gazetecinin kitapları 30 farklı dile çevrildi. Almanya, Fransa, Kanada, İtalya ve Amerika'da edebiyat ödülleri kazandı, pek çok üniversite tarafından fahri doktoraya değer görüldü. Nobel Edebiyat Ödülü için adı güçlü adaylar arasında anılan Kapuściński, yaşamının son yıllarında, zamanının önemli bir kısmını, yakın arkadaşı Gabriel García Márquez ile beraber Meksika'da verdiği konferanslara ayırdı. 2007 yılında yaşamını yitirdi.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com