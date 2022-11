Sineklerin Tanrısı romanıyla okurları derinden etkileyen bir yazar: William Golding

William Golding, İngiliz yazar ve romancıdır. Yazarın en önemli eseri ise kuşkusuz Sineklerin Tanrısı'dır. Yazar, Sir unvanı alarak ne kadar önemli bir edebiyatçı olduğunu gösterdi.

William Golding, 19 Eylül 1911 tarihinde Saint Corn Minor, Cornwall, İngiltere‘de doğdu. Bir mezarlığın bitişiğinde, 14. yüzyıldan kalma bir evde büyütüldü. Annesi Mildred, kadınların oy kullanma hakkı için savaşan aktif bir oy hakkına sahipti.

Babası Alex, okul müdürü olarak çalıştı. William Golding, ilkokulu babasının çalıştığı Marlborough’daki okulda okudu. İlkokulu bitirdikten sonra Oxford Üniversitesi’ndeki Brasenose Koleji’ne devam etti.

William Golding, Oxford Üniversitesi'nden İngiliz edebiyatı eğitimi alarak mezun oldu. Üniversiteden mezun olmadan önce 1934 yılında “Poems” adlı bir şiir kitabı yayınlandı. 1935 yılında Salisbury’de Bishop Wordsworth Okulu'nda İngilizce ve felsefe öğretmeye başladı.

Yazı yazma hayatı

1940 yılında Kraliyet Donanması’na katılmak için geçici olarak eğitimden ayrıldı. İkinci Dünya Savaşı‘nda deniz subayı olarak 6 yıl bir gemide görev yaptı. William Golding, Kraliyet Donanması’ndayken, yelkenciliği ve denizi ile uzun ömürlü bir romantizm geliştirdi. İkinci Dünya Savaşı sona erdikten sonra 1945‘te, Golding tekrar öğretim ve yazı yazmaya döndü.

Ödüllü romanı: Sineklerin Tanrısı

Daha önce gönderdiği 20 yayınevi tarafından red cevabı aldığı ve yayınlatamadığı The Lord of the Flies (Sineklerin Tanrısı) romanı, 1954 yılında yayınlandığında birden Bestseller oldu. 1954’te Sineklerin Tanrısı (Lord of the Flies) adlı kitabı ile ün kazandı.

Bu kitabından sonra yayınlanan kitapları (özellikle Piramit) çok daha güçlü bir edebi yapıya sahip olmasına rağmen aynı etkiyi yaratmadı. 1980’de Rites of the Passage adlı eseriyle Man Booker Ödülü’nü aldı.

William Goulding’in ilk romanı olan Lord of the Flies, ilk yayınlandığında pek ilgi görmese de 1960’lardan itibaren bestseller olmuş ve ABD‘de birçok okulda okutulması zorunlu kitaplar arasına girmiştir. Türkiye‘de de 1970’lerden itibaren yabancı dilde eğitim veren okullarda okutuldu.

Sayfa: 262

"En iyi İngiliz yazar" ödülü

1983’te İsveç Akademisi, "Gerçekle söylenceyi ustaca birleştiren, insanın ruhsal ve fiziksel boyutlarını derinlemesine inceleyen romancı bu yılın ödülüne layık görüldü." diyerek Nobel Edebiyat Ödülü‘nü William Golding’e verdi. O dönemde İngiliz yazar John Fowles, Golding iςin En iyi İngiliz yazar demiştir. 1988 yılında İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth tarafından Sir unvanı verildi.

William Goulding öldü

William Golding, 19 Haziran 1993 tarihinde Perranarworthal, İngiltere’de 82 yaşında kalp yetmezliğinden öldü.