Haberler



Kitap



Türk şiirinin söz ustası, söyledikleriyle tartışma yaratan şair İsmet Özel 80 yaşında

Türk şiirinin söz ustası, söyledikleriyle tartışma yaratan şair İsmet Özel 80 yaşında Evet İsyan, Erbain, Bir Yusuf Masalı, Of Not Being a Jew ve Şiir Okuma Kılavuzu'nun da aralarında bulunduğu birçok esere imza atan, İstiklal Marşı Derneği Kurucu Genel Başkanı, şair, yazar ve fikir adamı İsmet Özel 80. yaşını kutluyor.