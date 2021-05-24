Ülkü Tamer’in kitaplara girmemiş şiirleri

Ülkü Tamer’in kitaplarına girmemiş şiirleri Karakum Yayınevi tarafından Lucia adlı eserde bir araya getirildi.

Türkiye edebiyatımızın en kıymetli şairlerinden ve iki sene önce kaybettiğimiz Ülkü Tamer’in kitaplarına girmemiş şiirleri artık kitaplaştırıldı.

Bugüne dek pek çok şairin kitaplarına girmeyen, dergilerde, mektuplarda kalmış şiirleri gün yüzüne çıkmış ve oldukça dikkat çekmişti.

Ülkü Tamer imzalı bu şiirler de yazarın lirikal dünyasını daha yakından tanımak isteyen okurlar için dikkat çekici bir çalışma olarak karşımıza çıkıyor.



Sevdiğimiz şiirler yazılmamış olanlar,

Islıkla çaldığımız şarkılar dinlemediklerimiz:

Kuğularla büyürken gecelere soluğun…





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KEŞFEDİLMEYİ BEKLEYEN ŞİİRLER

2. Yeni’nin nahif sesi Ülkü Tamer’in kitaplarına girmemiş şiirleri ilk kez elinizdeki kitapta bir araya geliyor ve okurla buluşuyor.

Lucia’da şairin 1954-1975 arasında çeşitli dergilerde yayımladığı kendi şiirleri ve 1958-1968 arasında farklı şairlerden Türkçeye çevirdiği şiirler yer alıyor.

Bu şiirler, Ülkü Tamer’in şiirinin köklerine inmenin yanı sıra şiir dünyasına dair pek çok ayrıntıyı da içinde saklıyor. İnsanda ölmeli insan ölürse, diyen Ülkü Tamer, keşfedilmeyi bekleyen şiirleriyle okurunu yeniden selamlıyor…

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonahber.com