Vanessa Onwuemezi, ilk öykü kitabı Karanlık Mahalle ile okuru dünyanın içine davet ediyor

Yazar, deneysel dili ve kelimeler arasındaki boşluklarla, yabancılaşmış karakterlerin iç dünyalarını incelikle işliyor. Karakterlerin zihinlerini yansıtan pasajlar ve bilinç akışı tekniğiyle örülen öykülerde

sevgi, kayıp ve utanç temaları derinlemesine sorgulanıyor. Onwuemezi'nin ilk öykü toplamı, Beyza Ertem'in İngilizce aslından çevirisiyle Türkiye'deki okurlarla buluşuyor. Başarılı yazar, okuyucuya hem sarsıcı hem de unutulmaz bir okuma deneyimi vadediyor.

YAZARIN İLK ÖYKÜ KİTABI ÖZELLİĞİ

Vanessa Onwuemezi’nin ilk öykü kitabı Karanlık Mahalle, okuru zamanın eşiğinde gezinen, rüya ile gerçek arasındaki sınırların silikleştiği, sarsıcı bir dünyaya davet ediyor.

Yazar, sevgi ve özgürleşme ideallerini gerçekleştirmekte zorlanan karakterlerini yabancılaşmanın, kaybın ve utancın en karanlık dehlizlerine sürüklerken içlerindeki boşlukları biçemsel olarak da okura hissettirmekte ustaca bir yöntem izliyor.

Uzuvları özneye dönüştürdüğü, açık ağızlar gibi çarpıcı imgelerle güçlendirdiği cümleleri, kelimeler arasındaki boşluklarla birleşerek anlatının dilsel sınırlarını genişletiyor. Öykülerdeki göndermeler ve metinlerarasılık, okura birbiriyle bağlantılı patikalarda dolaşıyormuş hissi veriyor.

Gerek içeriği, gerek biçimi bakımından deneysel bir metne dönüşen Karanlık Mahalle, okurunu gerçeğin ve düşlerin birbirine karıştığı bir dünyayı keşfetmeye çağırırken edebiyat dünyasına güçlü bir sesin doğuşunu da müjdeliyor.

Yazar Vanessa Onwuemezi

"OLAĞANÜSTÜ YETENEKLİ BİR YAZAR"

"Onwuemezi olağanüstü yetenekli bir yazar. Metinleri cesur, vizyonu eşsiz. Karanlık Mahalle, şaşırtıcı bir hayal gücünün yarattığı tekinsiz bir koleksiyon.”

CLAIRE-LOUISE BENNETT -ELEŞTİRMEN

KİTAPTAN...

"Ulaşabildiğim tek gerçek, anıların çarpışması. Ve her bir anıyı, o parçalarına ayrılmadan sevmek, sevmek en zor şey. Sesim bana geri geliyor. Hafızam tekliyor ve bölünüyor, ben içimde kayboluyorum ve diğer her şey de benimle kayboluyor çünkü iyi adam, kardeşim, öldü."

YAZAR HAKKINDA...

Yazar Vanessa Onwuemezi, Londra’da yaşıyor. 2019 yılında White Review Öykü Ödülü’nü kazanmış ve eserleri Granta,Frieze ve Art Review gibi edebiyat ve sanat dergilerinde yayımlanmıştır. İlk öykü koleksiyonu olan Karanlık Mahalle, 2021 yılında Fitzcarraldo Editions tarafından yayınlanmış ve The Guardian tarafından 2021’in En İyi Kitapları arasında gösterilmiştir.

Karanlık Mahalle, 2022yılında Republic of Consciousness Prize ve Edge Hill Prize için kısa listeye alınmıştır.

Ayrıca, yazarın bu koleksiyonda bulunan Yeşil Öğle Sonrası adlı öyküsü 2022 BBC Ulusal Öykü Ödülü’ne aday gösterilmiştir. Sergiler için sanatçılarla işbirliği içinde metinler üreten Onwuemezi’nin son projeleri arasında All Words are Written in Water (Charlotte Edey’le birlikte, Anat Ebgi, Los Angeles, 2024), Ghost Strata and Other Stories (Ben Rivers’la birlikte, Jeu de Paume, Paris, 2023) ve An Alterable Terrain (Rhea Dillon’la birlikte, Tate Britain, 2023) bulunmaktadır.

2023 yılında Roberts Institute of Art’ta misafir yazar olarak bulunan Onwuemezi, 2024 yılında Paris Amerikan Kütüphanesi tarafından Scholar of Note ünvanına layık görüldü.