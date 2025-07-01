Bugünün Tasavvufu kitabıyla, tasavvufun evrensel kapıları bir kez daha aralanıyor

İlk olarak 2018’de yayımlanan kitap, geçen yedi yıl içinde yoğun ilgi görerek tasavvufla tanışmak isteyen binlerce okurun yol arkadaşı oldu.

2025 yılında yayımlanan genişletilmiş 2. baskı, yalnızca “tasavvufa giriş” ile sınırlı kalmıyor; aynı zamanda tasavvufta derinleşme ve “yürüyüş” süreçlerini de kapsayarak okuru çok daha derin bir içsel keşfe davet ediyor.

TÜM DİNLERİN VE ÖĞRETİLERİN ÖZÜNE YOLCULUK

Bugünün Tasavvufu, tasavvufu yalnızca bir inanç sistemi olarak değil, hakikate ulaşmanın evrensel yolu olarak tanımlıyor.

Çağrı Dörter, her inanç sistemini ve tüm manevi yolları kapsayan Kadim Tasavvuf Yolu’nu sade, anlaşılır ve katmanlı bir anlatımla ele alıyor. Eser, hem yeni başlayanlar hem de derinleşmek isteyen okuyucular için yol haritası niteliğinde.

Tasavvuf, diri bir gelenektir. Her daim tazedir. Her devirde temsilcileri tarafından o devre uygun olarak aktarılır. Bu nedenle de insanlar üzerinde gerçek dönüşümler yaratır. Ancak zaman değiştikçe, yaşam ve insan da değişir. Bununla birlikte zorluklar, engeller ve sıkıntılar da değişir.

HAYATIN RİTMİ VE ZİHİN ANALİZİ

Birliktelikler, ev yaşamı, iş yaşamı, sosyal yaşam, hayatın ritmi ve zihnin yapısı da değişir. Ve tıpkı bir çocuğun yetişkinliğe geçerken ebeveynleriyle ilişkisinin değiştiği gibi, insanların O’nunla ilişkisi de değişir. Geriye gerçekleşmesi zorunlu bir değişim daha kalır. Değişen yaşama, değişen insana ve onun değişen sıkıntılarına cevap verecek ilacın değişimi. Elbette özü sabit tutularak...

Bugünün Tasavvufu; ağır tasavvuf kitaplarıyla hafif romanlar arasında kalan ve onu bulunduğu yerden alıp dengeli bir şekilde karşıya geçirecek köprünün arayışında olanların talebiyle yazılmıştır.

Hakikat Okyanusu’na önce kıyıdan bakmak, sonra sahillerinde dolaşmak, kendini hazır hissettiğinde ağır ağır içine girmek ve dilediği zaman da derinleşmek isteyen bugünün insanı için; bugünün yaşantısı, bugünün örnekleri ve bugünün çözümleri üzerinden yalın bir dil kullanılarak kaleme alınmıştır.

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ANAHTAR KİTAP

Bu alanda daha önce değinilmemiş detayları içeren ve Tasavvufa Giriş temasıyla sunulan ilk basımının üzerinden geçen yedi sene boyunca okurlarından gelen yoğun talep üzerine, Tasavvufta Derinleşme başlıklarının da içine katıldığı büyük bir genişletmeyle yeniden düzenlenerek son halini almış ve serinin diğer kitapları için de anahtar kitap haline gelmiştir...

İnsanın en büyük macerası kendini bilme macerasıdır. Ve bu maceraya girenin yaşamı, bir daha asla eskisi gibi olmayacaktır...

YAZAR HAKKINDA...

Mimar Sinan Üniversitesi mezunu olan Çağrı Dörter, çocukluk yaşlarından itibaren sorduğu varoluşsal soruların peşine düşmüş, uzun yıllar boyunca farklı manevi geleneklerde derinleşmiş ve sonunda tasavvuf yolunda kemalat kazanmış bir arayıcı. 25 yılı aşkın süredir herhangi bir maddi karşılık beklemeden tasavvuf seminerleri, konferanslar ve buluşmalar düzenleyen yazar, eserleriyle geniş bir okur kitlesine ulaşmayı sürdürüyor.