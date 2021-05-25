Yazar olmak isteyenlere altın değerinde tüyolar

Çoğumuz yazar olup, yazdıklarımızın geniş kesimler tarafından okunmasını isteriz. O zaman yazar olmak isteyeleri hazırladığımız dosyayla baş başa bırakıyoruz.

Yazarlığın doğuştan gelen bir yetenek olduğunu aklınızdan çıkarmalısınız. Yazma eylemi diğer tüm sanat dalları gibi öğrenebilir ve geliştirilebilir bir beceridir. Yazar olmak istiyorsanız eğer emek vermeniz ve uzun vakitler ayırmanız gerektiğini bilmelisiniz.

Yazmak istediğiniz türde yerli ve yabancı klasikleşmiş metinleri okumuş olmalısınız. Yine günümüz edebiyatının yerli ve yabancı örneklerini çok okumalı, haklarında yazılmış yazıları incelemelisiniz.

FİLM İZLEYİN

Kurmaca yazarı olmak isteseniz bile dilinizi geliştirmek için şiir okumalı, düşüncenizi geliştirmek için de deneme okumalısınız. Hayal gücünüzü geliştirmek için iyi filmler izlemelisiniz.

YAZARLARI TAKİP EDİN

Seveceğiniz yazarları ve şairleri bulmak için en pratik yöntem dergi ve antoloji okumak. Günümüzde yayımlanan edebiyat dergilerinden birer sayı edinip okumaya başlayabilirsiniz.

Sonra da size hitap eden dergilerin diğer sayılarını alır belki de adını hiç duymadığınız bir yazarı keşfedersiniz.

İNCELEM YAZILARI YAZIN

Kitaplar hakkında inceleme yazısı yazarak yazmaya başlayabilirsiniz. Bu amaçla okuduğunuzda kitapta anlatılmak istenenleri ve yazarının üslubunu daha iyi anlayabilirsiniz.

YAZDIKLARINIZI PAYLAŞIN

Yazdıklarınızla ilgili değerlendirmeyi arkadaşlarınızdan veya ailenizden değil de bir editör veya yazardan almalısınız.

Bunun için bir atölyeye kaydolabilir, dergilere yazı gönderebilirsiniz. Yanıt gelmediğinde pes etmemelisiniz. Kendinizi geliştirmeye devam edip başka dergileri denemelisiniz.

CÜMLELERİNİZİ YENİDEN KURUN

Yazdıklarınıza hiçbir dergiden yanıt alamadıysanız metninizde eksikler olabilir. Diliniz akıcı olmayabilir, cümlelerinizi yeniden kurmalısınız.

Konu seçimlerinde hata yapıyor ve klişe konu seçiyor olabilirsiniz, başka bir konuda yazın. Anlatım bozukluğuna dikkat etmemiş olabilirsiniz, yeniden yazmalısınız. Varsa eğer gereksiz kelimeleri ve cümleleri çıkarmalısınız.

HAZIRSANIZ BAŞLAYIN

Tüm bunları yaptıktan sonra yazar olmak için hazır olduğunuzu düşünüyorsanız dosyanızı hazırlayabilirsiniz.

Dosyanız hazırsa birkaç ay bekleyip yeniden çalışmalısınız. Sonra birkaç ay daha bekleyip yabancılaşıp tekrar çalışmalısınız. İçinize sinmediyse bir editörle çalışabilirsiniz.