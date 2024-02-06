Yazdığı oyunlarla dünya kültür sanat hayatına eşsiz katkı sunan bir duayen: William Shakespeare İngiliz yazar William Shakespeare, yazdığı oyunlarla adını dünya kültür sanat hayatına altın harflerle yazdırdı. Yazdığı pek çok oyun günümüzde tiyatro salonlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. William Shakespeare'e dair bazı bilgiler ve sanatı...

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Ünlü oyun yazarı William Shakespeare, 1564’te Stratford-upon-Avon’da doğdu. Sekiz çocuklu bir ailenin üçüncü ve hayatta kalan en büyük çocuğuydu. Herhangi bir kanıt bulunmamakla beraber, Stratford’da bulunan Kings New School’da okuduğu düşünülmektedir.

Burada, İngiltere’de dönemin tüm okullarında olduğu gibi ağırlıklı olarak Latince eğitim gördü. 18 yaşında Anne Hathaway ile evlendi ve sırasıyla bir kız, ikizler, bir erkek ve son olarak bir kızları daha oldu. Çift, oğulları Hamnet’i 11 yaşındayken bilinmeyen bir nedenden dolayı kaybetti. Yazar, 459 yıl önce hayatını kaybetti.

Eserleri 1592’de Londra tiyatro sahnelerinde yaygın olarak oynanmaya başlayana kadar neler yaptığı söylentilerden ibaretti ve biyografi yazarları, oyun yazarının bu yıllarından kayıp yıllar olarak söz etti.

Yazmaya başladığı tarih bilinmese de, kariyerine komediler ve tarihî oyunlarla başladı, ardından 1608’e kadar trajedilere ağırlık verdi. İngiliz edebiyatının en iyi eserlerinden kabul edilen Hamlet, Kral Lear, Othello ve Macbeth’i bu dönemde yazdı.

Aktörlük yaptı

Bazı ortaklaşa yazılmış eserlerle beraber, günümüze 38 oyun, 154 sone, iki uzun öykü-şiir bıraktı. Bu eserlerin büyük kısmını 1589-1613 yılları arasında üretti. Aynı zamanda bir aktör olan yazar, Londra’daki Lord Chamberlain’s Men adlı tiyatro şirketinin sahibiydi.

16. yüzyılın sonunda kültür ve sanatın zirvesine oturduysa da, dünya çapında tanınması 19. yüzyılı buldu. 1613’te kariyerini noktalayan Shakespeare, bundan üç yıl sonra, 52 yaşında yaşamını yitirdi.

William Shakespeare, şüphesiz İngiliz ve dünya edebiyatının önde gelen yazarları arasındadır. Yazdığı oyunlar, günümüzde hala sahneleniyor ve oynanıyor. Ünü sınırları aşan bir yazardır.

Tefeci bir yazar...

Fakat ünlü yazarın herkesçe az bilinen bir gerçeği var. O da tefeci olması... Öyle ki bazı iddialara göre, kitaplarını tefecilikten kazandığı paralarla bastırdığı söylenir.

Edebiyat dünyasında büyük tartışma yaratan kitaba göre Shakespeare, kıtlık döneminde tahıl ticareti ve tefecilik yaparak, vergi kaçırarak geçimini sağlayan bir tüccardı. Ancak İngiltere, dünya çapında ünlü bir edebiyat tanrısı yaratmak istediğinden, Shakespeare’in bu yönleri tarihten silindi.

Bu iddia kimilerine büyük bir iftira gibi gelebilir. Ancak ünlü yazarın kendisinin değil ama babasının tefecilikten birkaç kez yargılandığı kayıtlarla sabit.

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Sanat camiasıyla geçen bir hayat

William Shakespeare, ticarete, zenginliğe ve soyluluğa aşinaydı. Geçim sıkıntısı gibi bir derdi olmadığı için yazmaya uzun vakitler ayırabiliyor, sanat camiasıyla iç içe bir hayat yaşıyordu.

Henüz 35 yaşında dönemin en büyük tiyatrosunun ortağıydı. İyi bir tiyatro adamı olduğu gibi iyi bir tüccardı da.

Yazdıklarından daha fazlasını ticaretten, hatta Büyük Yazarların Gizli Hayatları kitabının yazarı Robert Schnakenberg’e göre tefecilikten kazanıyordu.

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ergul.tosun@ensonhaber.com