Yıllardır yüzlerce kişinin hayatına dokunan Radha Agrawal’ın yazdığı Aidiyet kitabı Her 4 kişiden 1’inin dertleşecek arkadaşı olmadığını söylediği bir dünyadayız… Ait olma dürtüsü insanoğlunda yüzyıllardır mevcut. “Kime, nereye, nasıl” soruları da öyle. Cevapları son derece enerjik ve güzel bir şekilde resmedilmiş bir rehber olan Aidiyet’te...

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Bir arkadaşta ve toplulukta ne istediğimizi ve ne sunduğumuzu belirlemeyi, ilişkilerimiz konusunda niyetli olmayı, yaydığımız ve yanıt verdiğimiz enerji türünü ölçmeyi ve başkalarına nasıl göründüğümüzü veya görünmediğimizi uygulamalı etkinliklerle içinde barındırıyor.

Ruhumuzu besleyen birkaç özel arkadaş nasıl bulunur; benzer iş, sanat ve sosyal amaçlara sahip, tamamen bağlı bir grup nasıl bulunur sorularının cevaplarına hazır mısınız?

İnsanoğlu ilk günden bu yana birlikte yaşayarak, ortak bir dil oluşturarak, karşılıklı etkileşimde bulunarak diğer canlılardan kendini ayırmıştır.

Sosyal varlık olarak insan

Bizler sosyal varlıklarız. Tek başımıza kendi potansiyelimizi ve yaratıcılığımızı ortaya çıkarmamız imkânsızdır. Gurur duymak, kendimizi göstermek ve paylaşmak en temel ihtiyaçlarımız arasındadır.

Sosyalleşmeyle birlikte başkalarıyla bağ kurmak gelişimimiz için önemlidir. Ait olmak nefes alabildiğimiz, yargılanmadığımız yerde olmaktır. Önemsenme hissi ise tatmin duygusu sağlar.

Sayfa: 240

İlham verici bilgiler kitabı

İlham verici bilgiler, grafikler, testler ve resimlerle dolu bir kitap olan Aidiyet, “İçeri Girmek” ve “Dışarı Açılmak” başlıklı iki temel noktadan size, kendinizi geliştirerek hedeflerinize ulaşmak adına yol gösteriyor.

Aidiyet, bağ kurabileceğimiz ve bizi iyi hissettirecek arkadaşlar edinmemize yönelik ipuçları veriyor.

Kitap hakkında yorumlar...

"Aidiyet hissi için bu kitabı okuyun.”

Deepak Chopra, MD

“İçtenlikle öneriyorum; ‘Belong’ sizi kendinizle ve çevrenizle daha derin bir bağ kurmaya davet ediyor.”

Özlem Denizmen

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com