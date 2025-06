Zamansızlık, hayat ve seçimler üzerine şahane bir okuma: Gören Sen

Haber Merkezi

Kitapla beraber okur sınırsız ihtimallerle dolu bir simülasyona gizlenmiş dev bilmeceyi çözmeye çağırılıyor ve cevap anahtarı da kitabın içinde gizli.

Vakti zamanında bir boyutta sorulmuş bir soruya verdiğin bir yanıtsın sen. Gün gelip de "sen" olmayı bekleyen tüm ihtimallerin yana yana dizilip karşına çıksa ve sen aralarından istediğini seçebileceğini, o seçtiğini de olabileceğini bilsen, durur musun?

Hayat seçimlerden, her seçim duyulacak bir seslenişle verilecek kararlardan ibaret, her kararın ardı da görülmeyi bekleyen yepyeni ihtimallerle dolu, her biri bir ödül tadında.

Bir kez olsun yok sandığın ihtimallerin de etrafında dolaştığını, her olasılığın ulaşılabilir, bir o kadar da gerçek olmasının mümkün olduğunu bilsen kuracağın bellek sofralarında nasıl seslenirsin kendine?

DAHA KİM OLABİLİRİM SORUSU

Kim olduğun da kim olacağın da bir soru değil, ihtimaller evreninde, sonsuz olasılıklar arasında, “Daha başka kim olabilirim?” sorusuna verdiğin yanıtlarından biri sadece. Evrenin öyle gizemli bir dili var ki, hem anlaşılmayı hem karmaşık kalmayı istiyor… “Kaç evrende kaç simülasyon var?”

Sayfa: 320

YAZAR HAKKINDA...

Beliğ A. Güreller, İstanbul’da doğdu. Yükseköğrenimini uzun yıllar yaşadığı ABD’de (New York University, Leonard N. Stern School of Business) tamamladı. ABD ve Türkiye’de farklı sektörlerde faaliyet gösteren çeşitli kurum ve kuruluşlarda pazarlama ve iletişim stratejileri odaklı üst düzey görevlerde bulundu.