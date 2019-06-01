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Kız çocuğunu taciz eden kişi tutuklandı

İzmir'in Tire ilçesinde, ormanlık alana götürdüğü kız çocuğuna taciz ederken suçüstü yakalanan G.E., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

DHA | 01.06.2019 - 23:19..
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İzmir'de geçtiğimiz perşembe günü ormanlık alana götürdüğü bir kız çocuğunu taciz ederken yakalandığı iddia edilen G.E., gözaltına alınarak adli işleme tabi tutulmuştu.

G.E.'nin, çıkartıldığı mahkemede tutuklanmasına karar verildi.

Kız çocuğunu taciz eden kişi tutuklandı

KIZ ÇOCĞUNU KANDIRIP TACİZ ETTİ

Tire'ye bağlı Turan Mahallesi'nde G.E., iddiaya göre, aynı mahallede oturan 8 yaşındaki kız çocuğunu sokakta görüp, motosikletiyle gezintiye çıkarma bahanesiyle kandırdı.

Etloğlu, motosiklete bindirdiği çocuğu, kırsal Kaplan Mahallesi'ne giden yoldaki ormanlık bölgeye götürdü. Çevreden geçen ve G.E.'yi tanıyan bir kişi, motosikletinin arkasındaki çocukla şüphelinin ormanlık alana gittiğini gördü. Bunun üzerine lastikçi dükkanına giden kişi, çalışanlara G.E.'nin herhangi bir kız çocuğu yakını olup olmadığını sordu.

Bu sırada küçük kızın annesi de aynı iş yerine geldi, bazı mahalle sakinlerinin kızını G.E.'nin motosikletinde gördüklerini anlatıp, nerede olduklarını sordu. G.E.'yi tanıyan kişi durumdan şüphelenince vakit kaybetmeden arkadaşıyla motosiklete binip, ormanlık alana gitti.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Bir süre aradıktan sonra G.E.'yi çocuğu taciz ederken gören 2 kişi, şoke oldu. Ağlayan küçük kızı G.E.'nin elinden kurtaran iki kişi, durumu polis ekiplerine bildirdi. G.E., olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. G.E., gözaltına alınırken, küçük çocuk ise İzmir'deki Çocuk İzleme Merkezi'ne götürüldü.

TUTUKLAMA KARARI

Küçük kıza, psikolojik destek verildiği, ayrıca ifadesinin alındığı öğrenildi. G.E., ise emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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