Kocaeli'de ambulans kazası: Hasta ve 2 sağlık çalışanı yaralandı

Kandıra-Kaynarca Yolu’nun Akbal Mahallesi mevkisinde seyir halindeki 41 BDJ 615 plakalı ambulans, köprüye giriş yaptığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıktı.

Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki yeşillik alana savrularak eğimli bölgede askıda kaldı.

DERE YATAĞINA DÜŞMEDEN DURDU

Ambulansın eğimli arazide askıda kalması, aracın dere yatağına düşmesini engelledi. Olayın daha büyük bir kazaya dönüşmesi son anda önlendi.

Kazanın ardından bölgede güvenlik ve ulaşım açısından risk oluşmaması için ekipler çalışma başlattı.

HASTA VE 2 SAĞLIK GÖREVLİSİ YARALANDI

Kazada ambulans içerisinde bulunan hasta ile görevli 2 sağlık personeli yaralandı. Yaralıların durumunun hafif olduğu öğrenildi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler, hem güvenlik önlemi aldı hem de yaralıların hastaneye sevkini sağladı.

Yaralılar, Kandıra Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.