Kocaeli'de cami avlusunda uygunsuz anlar: Genç çifti uyaran imam darbedildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Alikahya Atatürk Mahallesi'ndeki İmam-ı Rabbani Camii'nde bu kadarı da olmaz dedirten bir olay yaşandı.

İddiaya göre, cami avlusunda alkol alarak uygunsuz davranışlarda bulunan gençleri cami imamı uyardı.

İMAM DARBEDİLDİ

Uyarının ardından çıkan tartışmada erkek şüpheli, imama saldırdı.

İmam, aldığı darbelerle yere düştü.

Bir süre olay yerinden uzaklaşan çift yeniden camiye geldi ve erkek şahıs, imamı ikinci kez darbetti.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Durumu fark eden vatandaşlar araya girerek şüpheliye engel olmaya çalıştı.

Yaşananlar caminin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"GENÇLERİ UYGUNSUZ BİR VAZİYETTE BULUYOR"

Yaşananları anlatan İmam-ı Rabbani Camii yönetim kurulu üyesi Uğur Uludoğan, "Hazin bir olayla karşı karşıya kaldık. Bu olay bizi ve camiamızı derinden üzdü. Buraya gelen genç arkadaşlar, yatsı namazına 40 dakika kala, lojmanın kenarında bayan arkadaşıyla beraber 1-2 saat önceden alkol almaya başlamışlar.

Akşam yatsı namazında hocamız, lojmanından inerken kadın ve erkek 2 genci uygunsuz vaziyette görüyor. Kendilerini ikaz ederek, ‘Burası bir cami avlusu, burada yapmış olduğunuz davranışlar hoş değil' diyor. Bunun üzerine şahıs, Ö.K. hocamıza saldırıyor, darbederek yere düşürüyor.

Yanında bulunan arkadaşı da araya girip ayırmaya çalışıyor. Ancak darbeden şahıs tekrar gelerek hocamıza hücum ediyor. Hocamız da karakola teslim etmek için şahsı elinden yakalıyor ve bırakmıyor. Şahıs da hocamızın kolunu ısırıyor" diye konuştu.

"HOŞ OLMAYAN, NAHOŞ ŞEYLER YAŞANIYOR"

3Olayın kabul edilemez olduğunu söyleyen Uludoğan, "Bu artık darptan çıkmış, vahşete dönüşmüş. Dolayısıyla hoş olmayan, nahoş şeyler yaşanıyor. Vatandaşlar gelerek araya giriyor. Cami imamımız darp raporunu aldı, şu an istirahatte" ifadelerini kullandı.