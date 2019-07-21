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Kocaeli'de denize giren Suriyeli çocuk kayboldu

Denizde kaybolan Suriyeli çocuk için arama çalışmaları devam ediyor.

İHA | 21.07.2019 - 09:50..
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Kocaeli'nin Körfez ilçesi sahilinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 Suriyeli çocuktan 3'ü kurtarılırken, suda kaybolan çocuğu bulmak için dalgıçlarla arama çalışmaları başlatıldı.

ÇOCUKLARDAN BİRİ KAYBOLDU

Körfez sahilinde denize giren Suriyeli 4 çocuk bir anda çırpınmaya başladı.

Olayı gören vatandaşların yardımıyla 3 çocuk sudan çıkarılırken 9 yaşındaki Abdülhalik El Ali ise suda kayboldu.

Kocaeli'de denize giren Suriyeli çocuk kayboldu

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Dalgıçlar botlarla denizi tarayarak kaybolan çocuğu bulmak için çalışma başlattı. Dalgıç ekipleri, deniz polisi ve çevredeki balıkçı teknelerinin de yardımıyla Körfez sahilinde arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli'de denize giren Suriyeli çocuk kayboldu

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Sudan çıkarılan 3 çocuktan 1'i olay yerinden kaçarken, Samir El Hüseyin (13) ve Ömer El Ali (15) ambulansla Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kocaeli'de denize giren Suriyeli çocuk kayboldu

Kocaeli'de denize giren Suriyeli çocuk kayboldu

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