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Kocaeli'de otomobilin teker kısmına giren köpek kurtarıldı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir otomobile sıkışan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

İHA | 09.07.2019 - 16:28..
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Kocaeli'de Tolga Yazar, idaresindeki otomobilinin arka tekerlekler kısmından gelen bir köpek sesi duydu. Aracın tekerlek kısmına bir yavru köpeğin girdiğini fark eden Yazar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kocaeli'de otomobilin teker kısmına giren köpek kurtarıldı

ÇALIŞMA BAŞLATTILAR

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yavru köpeği girdiği yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerce aracın tekerleğinin sökülmesi sonrasında, yavru köpek girdiği yerden çıkartıldı.

Kocaeli'de otomobilin teker kısmına giren köpek kurtarıldı

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yapılan sağlık kontrollerinde yavru köpeğin, herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı belirlendi.

Kocaeli'de otomobilin teker kısmına giren köpek kurtarıldı

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