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Kocaeli'de seyir halindeki araç alev alev yandı

Gebze ilçesi D100 Karayolu'nda seyir halindeyken bir anda alevlere teslim olan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

İHA | 21.04.2019 - 05:55..
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Kayhan K. idaresindeki 34 FL 3280 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken, henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden Kayhan K. aracını durdurarak, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen araca müdahale etmek için çalışma başlattı.

Kocaeli'de seyir halindeki araç alev alev yandı

YARALANAN YOK

Ekipler tarafından yapılan müdahale ile kontrol altına alınan alevler, söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, araç kullanılamaz hale geldi. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından araç çekici yardımı ile kaldırıldı. Yaşanan olay sebebi ile trafiğe kapanan D100 Karayolu İstanbul istikametinde yoğunluk oluşurken, aracın kaldırılmasının ardından trafik tekrar normale döndü.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli'de seyir halindeki araç alev alev yandı

Kocaeli'de seyir halindeki araç alev alev yandı

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