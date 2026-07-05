Kocaeli'de terör örgütlerine yönelik operasyonda 28 şüpheli yakalandı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sol terör örgütleri ve terör örgütü DEAŞ'a yönelik teknik ve fiziki takip çalışması yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında belirlenen 31 şüphelinin yakalanması için sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

28 GÖZALTI

Gerçekleştirilen baskınlarda şüphelilerden 28'i gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLENLER

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 1 ruhsatsız tüfek, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.