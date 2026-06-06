Kocaeli'de yorgun mermi ile öldürülen Musa'nın katli bulunamadı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde traktör kasasında oynayan Musa, yorgun mermi yüzünden can verdi.

20 Ağustos 2022 tarihinde akşam saatlerinde Eşme Mahallesi Detay Sokak'ta 10 yaşındaki Musa İlter'in başına, nereden ateşlendiği bilinmeyen bir yorgun mermi isabet etti.

Küçük çocuk, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

34 GÜN YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ

Beyin ölümü gerçekleşen küçük Musa, 34 gün boyunca verdiği yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.

ÇALIŞMALAR SONUÇSUZ KALDI

Olayın ardından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, küçük Musa'yı hayattan koparan silahı ateşleyen şüpheliyi bulmak için Eşme'de, tüm timlerin katılımıyla geniş çaplı operasyon başlattı.

Jandarma komandoların da destek verdiği çalışmalarda, bölgedeki evlerde bulunan silahlara tutanak karşılığında el konularak, mermi çekirdeğiyle eşleştirilmek üzere balistik incelemeye gönderildi.

Ekipler ayrıca bölgedeki tüm güvenlik kameralarını da detaylı şekilde mercek altına aldı.

4 YIL GEÇTİ

Ancak yürütülen tüm bu operasyonlara, balistik incelemelere ve aradan geçen 4 yıla rağmen, Musa İlter'in başına isabet eden merminin hangi silahtan çıktığı ve failin kim olduğu tespit edilemedi.