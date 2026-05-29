Kocaeli'de 12 metrekarelik atölyede tarihi yeniden canlandırıyor

Kocaeli’de emekli makine teknisyeni Ender Samsa, babasından miras kalan küçük bir atölyede geçmişle gelecek arasında köprü kuruyor. 12 metrekarelik kömürlükten dönüştürülen bu alanda Samsa, 1800’lü yılların aydınlatma teknolojilerinden biri olan karpit lambalarını yeniden hayata kazandırıyor.

Bakır ve pirinç işleyerek antika parçaları restore eden Samsa, hem Türkiye’den hem de yurt dışından yoğun ilgi gören el emeği ürünleriyle dikkat çekiyor. Küçük atölyesinde yürüttüğü çalışmalar, zamanla unutulan zanaatların yeniden görünür olmasını sağlıyor.

KÖMÜRLÜKTEN ZANAAT ATÖLYESİNE UZANAN HİKÂYE

Derince ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki Samsa’nın hikâyesi, babası Gültekin Samsa’nın yıllar önce evin kömürlüğünü küçük bir tamirhaneye dönüştürmesiyle başladı. Babasının vefatının ardından atölyeyi devralan Samsa, emekliliğiyle birlikte tüm mesaisini bu alana yöneltti.

Zamanla genişlettiği atölyesinde hem restorasyon hem de üretim yapan Samsa, sanayide bulunması zor parçaları da el emeğiyle imal ediyor.

KARPİT LAMBASIYLA GEÇMİŞE YOLCULUK

Samsa’nın en dikkat çeken çalışmaları arasında 1800’lü yıllarda kullanılan karpit lambaları yer alıyor. Kalsiyum karbür ve suyun tepkimesiyle asetilen gazı üreterek ışık sağlayan bu sistem, bugün yeniden el işçiliğiyle üretiliyor.

Pirinç ve bakır malzemelerle tamamen geleneksel yöntemlere sadık kalarak üretim yapan Samsa, lambaların yüksek basınca dayanıklı olması için özel mühendislik hesaplamaları da yapıyor. Tasarlanan tankların 82 bar basınca kadar dayanabildiği belirtiliyor.

"GEÇMİŞİNİ BİLMEYEN GELECEĞİ KURAMAZ"

Ender Samsa, yaptığı işin yalnızca bir hobi ya da meslek olmadığını, aynı zamanda kültürel bir sorumluluk taşıdığını söylüyor. Geçmişten gelen değerlerin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Samsa, bu üretimlerin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini ifade ediyor.

Samsa, “Geçmişini bilmeyen insan gelecekte başarılı olamaz” sözleriyle çalışmalarının felsefesini özetliyor.

"DÜNYAYA TÜRK ÜRETİMİNİ GÖSTERMEK İSTİYORUM"

Üretim motivasyonunun sadece restorasyonla sınırlı olmadığını dile getiren Samsa, Türk üretim gücünü dünyaya göstermek istediğini belirtiyor. Küçük atölyesinde büyük hayaller kurduğunu söyleyen Samsa, hedefinin özgün ürünleri uluslararası düzeye taşımak olduğunu ifade ediyor.

“Bunu başarmadan ölmeyeceğim” sözleriyle kararlılığını dile getiren Samsa, üretim tutkusunun en büyük motivasyon kaynağı olduğunu söylüyor.

UNUTULAN TEKNOLOJİYİ YENİDEN HAYATA DÖNDÜRÜYOR

Karpit lambalarının yalnızca aydınlatma aracı olmadığını, aynı zamanda tarihsel bir mühendislik örneği olduğunu anlatan Samsa, bu sistemlerin geçmişte madencilikten cephe koşullarına kadar geniş bir kullanım alanına sahip olduğunu hatırlatıyor.

El yapımı ürünlerin dayanıklılığına dikkat çeken Samsa, modern tüketim kültürüne karşı uzun ömürlü üretimi savunuyor.

12 METREKAREDE BÜYÜYEN BİR ÜRETİM HAYALİ

Küçük atölyede çakmaktan pipo üretimine, özel saklama kaplarından maket gemi parçalarına kadar birçok ürün geliştiren Samsa, üretim çeşitliliğini artırmayı hedefliyor.

Yoğun siparişler nedeniyle bazı projeleri ertelemek zorunda kaldığını söyleyen Samsa, yine de yeni tasarımlar üzerinde çalışmayı sürdürüyor.

BABA MİRASI BİR MESLEK VE BİR İDEAL

Samsa, atölyenin temelinde babasının bıraktığı izlerin bulunduğunu belirterek, onun mesleki merakının kendisine yön verdiğini ifade ediyor. Bugün geldiği noktada hem babasının mirasını yaşattığını hem de bunu gelecek nesillere aktarmayı amaçladığını söylüyor.

“Belki benden sonra oğlum da devam eder” sözleriyle bu küçük atölyenin kuşaktan kuşağa aktarılan bir zanaat merkezine dönüşmesini umut ediyor.