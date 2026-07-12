Ahbap Derneği'nin yolsuzluk çarkı: Ünlü isimlerin para topladığı anlar yeniden gündemde

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Haluk Levent, Almanya'ya gitmek üzereyken gözaltına alındı.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli iki ayrı depremde Haluk Levent'in öncülüğünde Ahbap Derneği yardım toplamaya başladı.

Haluk Levent, o dönemde 3 milyar TL bağış topladı.

Bağışlarla ilgili açıklama gelmedi, Levent hakkında soruşturma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Haluk Levent, 'Dernekler kanununa muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'Örgüt üyeliği' suçlarından İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ÜNLÜLERİN VİDEOSU YENİDEN GÜNDEM OLDU

O dönem masa başında telefon açan ünlüler, Ahbap Derneği'ne giderek deprem bölgesi için para topladı.

Ünlülerin o anlarına dair videoları Haluk Levent, kendi sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

O videolar, yeniden gündem oldu.

Haluk Levent yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandı

KİMİ ARARSAN VAR

Yeniden gündem olan görüntülerde Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ, Kıvanç Kasabalı ve telefonla konuşan Oktay Kaynarca yer alıyor.

Ünlülerin güneş panel ve konteyner ve tır gibi siparişleri telefon üzerinden aldıkları görülüyor.