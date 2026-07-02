Komedyen Deniz Göktaş kimdir, nereli? Deniz Göktaş ne dedi?

Gösterisinde "espri" adı altında kullandığı ifadeler nedeniyle dikkatleri çeken sözde komedyen Deniz Göktaş, gözaltına alındı.

Kuran-ı Kerim ve diğer kutsal kitapları alay konusu yapan Göktaş hakkında soruşturma açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi isimlere ilişkin mesnetsiz ithamlarda bulunduğu da görüldü.

Şahıs hakkında detaylar merak konusu olurken ifadeleri de tepki çekti.

Peki; Deniz Göktaş kimdir? İşte hakkındaki bilgiler...

DENİZ GÖKTAŞ KİMDİR

1994 yılında Ankara’nın Mamak ilçesinde doğan Deniz Göktaş, stand-up komedyeni, yazar ve içerik üreticisi olarak tanındı.

Çorumlu Alevi kökenli işçi-memur bir ailede büyüyen Göktaş, yükseköğrenimine Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde başladı.

Daha sonra aynı üniversitenin Psikoloji bölümünden mezun oldu.

Göktaş, Kadir Has Üniversitesi’nde sinema-televizyon alanında yüksek lisans eğitimine başladı

İstanbul’a taşındıktan sonra 2019 yılında TuzBiber Komedi Kulübü’nün açık mikrofon etkinliklerinde sahne almaya başlayan Deniz Göktaş, stand-up gösterilerine başladı.

Spotify’da “Deniz Göktaş’a Ayıracak Vaktim Yok”, Deezer’da ise “Haset” adlı podcast serilerini hazırladı. Aynı dönemde Uykusuz dergisinde mizah yazıları kaleme aldı.

“Gibi” adlı dizide konuk oyuncu olarak izleyici karşısına çıkan Göktaş, 2022 yapımı “Ben Tek Siz Hepiniz” adlı kısa filmde de oyunculuk deneyimi yaşadı.

ÖLÜ DENİZ GÖSTERİSİ

2023 yılında YouTube’da yayımladığı “Selam Selam” adlı stand-up gösterisiyle geniş kitlelere ulaşan Deniz Göktaş, 24 Haziran 2026 tarihinde yayınladığı “Ölü Deniz” isimli yeni gösterisiyle gündeme geldi.

DENİZ GÖKTAŞ NE DEDİ

Komedyen Deniz Göktaş, Kuran-ı Kerim başta olmak üzere dini hassasiyetler ve siyasilere yönelik skandal sözleri ile dikkat çekti.

Deniz Göktaş hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturmaya "Bir kısım sosyal medya platformlarında yayınlamış olduğu içeriklerde suç unsuru ifadeler" tespit edilmesi sebep gösterildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Bir kısım sosyal medya platformlarında yayınlamış olduğu içeriklerde suç unsuru ifadeler tespit edilen şüpheli Deniz Göktaş hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Yurt dışından Türkiye'ye dönen Deniz Göktaş'ın, havalimanında gözaltına alındığı öğrenildi.