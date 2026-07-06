Komedyen Tuba Ulu, Kanuni Sultan Süleyman'a yönelik saygısız ifadeleri nedeniyle yeniden hakim karşısında

Komedyen Tuba Ulu hakkında, stand-up gösterisinde Kanuni Sultan Süleyman ile ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla açılan davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, daha önce gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istenen Ulu, ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Savunmasında önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirten Ulu, Türkiye'nin birçok kentinde gösteriler yaptığını ifade ederek, "Yaptığım şaka ve hicivde hiç kimseyi aşağılamak ya da hiç kimsenin değerlerine dokunmak gibi bir maksadım yoktu. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

SAVCI CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı ise ifade özgürlüğünün suç teşkil eden söylemleri kapsamadığını belirtti.

Savcı, sanığın stand-up gösterisindeki ifadelerinin kadın cinsiyetini aşağılayıcı nitelikte olduğunu ve kamu barışını bozmaya elverişli bulunduğunu değerlendirerek, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.