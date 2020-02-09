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Komşusunu döven kadın için 2 yıl hapis talebi

Konya'da, komşusunu apartman girişinde tekme tokat döven bir ilkokulda rehber öğretmen olarak görev yapan kadın hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DHA | 09.02.2020 - 12:25..
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İlkokulda rehber öğretmenlik yapan 41 yaşındaki Deniz E., daha önce gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisi hakkında şikayette bulunan, Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı Kılıçarslan Mahallesi'ndeki aynı binada oturduğu komşusunun kızı 24 yaşındaki  Büşra Ç. ile kapıda karşılaştı.

Deniz E., kapıdan çıkarken, Büşra Ç.'ye omuz attı.

DAYAK ATIP, 'İMDAT' DİYE BAĞIRDI

Genç kızın "Ne yapıyorsun?" demesi üzerine sinirlenen Deniz E., Büşra Ç.'ye tekme tokat saldırdı. Büşra Ç.'yi yere yatırıp, vurmaya devam eden Deniz E., daha sonra binadan çıkıp, 'imdat' diye bağırdı. Bunun üzerine Deniz E.'nin eşi de elinde sopayla olay yerine gelerek, Büşra Ç. ve ailesine saldırdı. Bu anlar ise apartmanın güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Komşusunun kızını darp eden öğretmen İZLE

"BU KADIN NASIL ÖĞRETMENLİK YAPAR?"

İhbar üzerine olay yerine, polis ekipleri sevk edildi. Hastaneden darp raporu alan Büşra Ç., Deniz E.'den şikayetçi oldu. Polis merkezine götürülen Deniz E., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Saldırı anını anlatan Büşra Ç., "Babam bana bir şey verdi ve eve çıkmak için binaya giriyordum. Tam bu sırada üst katta oturan öğretmen Deniz E. çıktı ve bana omuz attı. Ben de 'Ne yapıyorsun?' dedim sonra bana saldırmaya başladı. Ne yapacağımı bilemedim. Beni yere düşürdü ve vurmaya devam etti. Sonra 'imdat' diye bağırdı ve kısa süre sonra elinde sopayla eşi geldi. O da bize saldırmaya başladı. Biz, gürültü yapıyor diye daha önce ondan şikayetçi olmuştuk. Böyle bir insan nasıl öğretmenlik yapabilir? Böyle bir insana çocuklar emanet edilir mi?" diye konuştu.

Komşusunu döven kadın için 2 yıl hapis talebi

"O BANA SALDIRDI"

Polisteki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Deniz E., "12.30 sıralarında ikametimin bulunduğu apartman kapısının girişinde daha önce hakkında tehdit-hakaret konusunda şikayetçi olduğum Büşra isimli şahısla karşılaştım. Büşra yanımdan geçerken bana omuz atıp, hakaret etti. Akabinde ben 'napıyorsun' diyerek Büşra'yı kendimden uzaklaştırmak için itekledim. Bu sırada Büşra yere düştü. Sonrasında Büşra benim saçımı ve kollarımı yolmaya başladı. Ben kendisini engellemeye çalıştım. Bu sırada sürekli bana hakaretlerde bulunuyordu. Bağırarak, annesini çağırdı. Ben de bunun üzerine oradan kaçıp, site içerisinde bulunan güvenlik kulübesine sığındım. Sonrasında polisi, eşimi ve ağabeyimi arayarak yardım istedim. Eşim yanıma geldi. Büşra, annesi ve babasıyla bizim yanımıza geldi. Küfür ve hakaretlerle eşimi tahrik etmeye çalıştılar. Eşim o esnada civarda bulduğu sopayı korkutmak amaçlı onlara gösterdi. Eşim sopayla kimseye vurmadı. Büşra'dan, anne ve babasından şikayetçiyim." dedi.

Komşusunu döven kadın için 2 yıl hapis talebi

2 YILADA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Soruşturma işlemi tamamlanırken, Deniz E. hakkında 'kasten yaralama ve tehdit' suçlarından Cumhuriyet savcısı tarafından iddianame düzenlendi. Deniz E. hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

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