Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Ebola salgınında vaka sayısı 1155'e yükseldi

Afrika kıtasında yeniden yükselişe geçen Ebola salgını, uluslararası sağlık otoritelerini alarma geçirdi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) İletişim Bakanlığı, son duruma ilişkin açıklama yaptı.

304 KİŞİ SALGIN NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, Ebola salgınında 15 Mayıs'tan bugüne kadar doğrulanmış 1155 vaka kaydedildiği, 304 kişinin salgın nedeniyle yaşamını yitirdiği ve tedavi gören 138 kişinin iyileştiği bildirildi.

318 kişinin tedavisinin devam ettiği belirtilen açıklamada, şu ana kadarki kümülatif veriler ışığında salgındaki ölüm oranının yüzde 26,3 olarak hesaplandığı belirtildi.

90 GÜNLÜK MÜDAHALE PLANI BAŞLATILDI

Öte yandan KDC ile Uganda'nın, özellikle Aru bölgesinde laboratuvar kapasitesi ve klinik müdahale imkanlarını güçlendirmeyi hedefleyen 90 günlük ortak sınır ötesi Ebola müdahale planını başlattığı ifade edildi.

SALGIN İLAN EDİLMİŞTİ

Komşu Uganda'da ise Sağlık Bakanlığı, 20 Ebola vakası kaydedildiğini ve 2 kişinin virüs nedeniyle öldüğünü duyurmuştu.

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta, ülkede salgın ilan edilmişti.

DSÖ, 17 Mayıs'ta Ebola salgını nedeniyle uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etmişti.

AŞI BULUNMUYOR

Sağlık yetkililerine göre, mevcut salgın, nadir bir Ebola varyantı olan "Bundibugyo" virüsünden kaynaklanıyor ve onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

11 BİN KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.