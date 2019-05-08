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Kontrolden çıkan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 17 yaralı

Antalya'nın Kemer ilçesinde otel servisi ile kapalı kasa minibüs çarpıştı. Feci kazada minibüs sürücüsü öldü, 17 kişi yaralandı.

DHA | 08.05.2019 - 08:54..
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Antalya'dan Kemer'e seyreden Ahmet Tuluk'un kullandığı 07 AFD 298 plakalı kapalı kasa minibüs, Beldibi Mahallesi Kümeevleri mevkisine geldiğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

REFÜJÜ AŞIP KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, refüjü aşıp karşı şeride geçerek, bir otelin personelini taşıyan Kasım Çetinkaya yönetimindeki 07 FPM 31 midibüsle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle demir yığını haline dönüşen iki araç, sürüklenerek yol kenarında durdu.

Kontrolden çıkan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 17 yaralı

ARAÇTA SIKIŞARAK HAYATINI KAYBETTİ

Kazada; minibüs sürücüsü Ahmet Tuluk araçta sıkışarak yaşamını yitirirken, yanındaki Tunahan Turan ile servis midibüsünün şoförü Kasım Çetinkaya ve otel çalışanları Ali Ş., Selahattin D., Asım C.Ü., Hasan Ö., Uğur K., Halit Efe Ü. Selma K., Işıl S., Cemre Rana E., İrfan K., Mücella K., Hüseyin Murat T., Suzidilara Okan, Ramazan M. ve Cihan O. çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kontrolden çıkan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 17 yaralı

BİR YARALININ DURUMU AĞIR

Kazayı gören diğer araç sürücüleri ve çevredekiler, yaralıların yardımına geldi. Araçlardan çıkarılan yaralılar için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Acil çağrı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri yol güvenliği alırken, sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla Antalya ve Kemer'deki hastanelere sevk edildi.

Kontrolden çıkan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 17 yaralı

Yaralılardan Tunahan Turan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

UZUN SÜRE TRAFİĞE KAPATILDI

Ahmet Tuluk'un araçta sıkışan cesedi, kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Tuluk'un cenazesi incelemelerden sonra morga gönderildi. Kaza nedeniyle Antalya- Kemer D 400 karayolu, uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Kaza yapan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinden sonra yol yeniden trafiğe açıldı.

Kontrolden çıkan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 17 yaralı

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