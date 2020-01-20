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Kontrolsüz dönen otomobile, halk otobüsü çarptı

Düzce Belediyesi'ne ait seyir halindeki halk otobüsü, kontrolsüz dönen otomobile çarptı. Çarpışma anında otobüste bulunan yolcular, yerlere savruldu.

İHA | 20.01.2020 - 17:41..
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Düzce'nin Celal Kasapoğlu caddesi üzerinde seyir halindeki halk otobüsünün solundan geçerek sağ tarafa dönmek isteyen kadın sürücü; otomobilini otobüsün önüne kırınca, halk otobüsü otomobile çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle yolcular, otobüsün içine savrularak hafif şekilde yaralandı.

Kontrolsüz dönen otomobile, halk otobüsü çarptı

KENDİ KOLTUĞUNDAN FIRLADI

Koltukta oturan bir yaşlı yolcu çarpışmanın şiddetiyle koltuğundan fırlayarak, karşısında bulunan koltuğa savruldu. Yaşlı yolcu uzun süre savrulduğu yerden kalkamazken, otobüste bulunan diğer yolcular yaşlı yolcunun yardımına koştu. Yaşlı adamı savrulduğu yerden kaldıran yolcular, yeniden koltuğuna oturttu.

Kontrolsüz dönen otomobile halk otobüsü çarptı İZLE

YOLCULAR SÜRÜCÜYE TEPKİ GÖSTERDİ

Hatalı dönüş yaparak kazaya sebebiyet veren sürücü; kazanın şokunu yaşarken otobüs şoförü ve araçta bulunan yolcular kural dışı dönüş yapmak isteyen o sürücüye tepki gösterdi. Kaza yerine 112 acil servis ekipleri sevk edilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kontrolsüz dönen otomobile, halk otobüsü çarptı

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