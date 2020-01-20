Kontrolsüz dönen otomobile, halk otobüsü çarptı

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Türk Telekom'dan internet açıklaması: Siber saldırı var

İnternet erişimi ile ilgili Türk Telekom’dan açıklama geldi. Açıklamada, "Kesinti, dünyada pek çok kurumun hatta devletlerin maruz kalabildiği ‘Siber Saldırı’ ile ilgili." denildi.