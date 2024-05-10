Yedi kamu bankasının hizmeti tek ATM'de toplandı Bankacılık sektöründeki 7 bankanın iş birliğiyle Türkiye'nin TAM ATM projesi hayata geçirildi.

AA

Türkiye'nin ATM Merkezi (TAM) projesinin lansmanı, İstanbul Finans Merkezi'ndeki VakıfBank Genel Müdürlük'te düzenlendi.

Sektördeki 7 kamu bankasının iş birliğiyle TAM hayata geçti. Böylece Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Emlak Katılım ve PTT ATM'leri tek çatı altında hizmet verebilecek.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, yeni uygulama ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

Sektördeki 7 bankanın (Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Emlak Katılım ve PTT) iş birliğiyle TAM'ın hayata geçirmekten dolayı çok büyük memnuniyet duyuyoruz.

7 bankanın Türkiye'deki toplam ATM'ler arasında önemli bir ağırlığı var

TAM ATM platformuna dahil olan bankaların sahip oldukları ATM'lerin ülkedeki toplam ATM sayısının yüzde 36'sını, Türkiye'deki toplam ATM'lerde yapılan işlemlerin ise yüzde 40'ını oluşturduğunu belirten Çakar, şunları kaydetti:

"Banka müşterileri herhangi bir ücret, masraf ödemeyecek"

Böyle bir büyüklük eğitim işinin üretimi açısından büyük bir maharet gerektirdiği gibi bankalarımız ve müşterilerimiz açısından da çok önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu projeyle bankalarımız optimum sayıda ATM tahsisiyle satın alma ve operasyonel maliyetlerini azaltacak, daha etkin market yönetimi yapabilecek. Finansal erişimi kolaylaştırarak müşterinin memnuniyeti sağlayacaklardır. TAM ATM eğitim platformuna dahil olan banka müşterileri herhangi bir ücret, masraf ve herhangi bir şey ödemeyecekler.

"Daha fazla bankanın sisteme katılmasını bekliyoruz"

Bu proje hükümetimizin son dönemde başlattığı tasarruf tedbirleri dikkate alındığında ciddi bir adımla atılmış olacak. ATM'nin yazılımı, monitoring (izleme) gibi iş birliğinin önümüzdeki dönemde daha da yayılarak bütüncül bir eğitmen platformu haline gelmesini bekliyoruz. Bugün 7 bankayla hayata geçirdiğimiz bu platformun yayılarak daha farklı bankaların da sisteme katılacağını öngörüyoruz.

"Büyüyen bir mekanizma olacak"

Bu konuda birkaç bankanın da talepleri vardı. Bileşim AŞ Genel Müdürü Murat Hakseven'le de paylaşmıştım, onlar ön görüşmelerini de yaptılar. Dolayısıyla bu platform, bütün bankacılık sektörü adına daha da büyüyen bir mekanizma haline gelecektir.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)