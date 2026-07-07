Konya'da 5 gündür kayıp yaşlı kadın bulundu

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 5 günlük çalışma sonuç buldu.

2 Temmuz günü Seydişehir ilçe merkezinde yaşayan Seyit Ahmet Üner ve eşi Firdevs Üner, küçükbaş hayvanlarını otlatmak için Şehir Gediği mevkisine çıktı.

Arazide bir süre hayvanlarla ilgilenen Seyit Ahmet Üner, daha sonra eşini göremeyince çevrede arama yaptı ve bulamadı.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Üner, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek kayıp başvurusunda bulundu.

İhbarın ardından bölgeye Jandarma, AFAD ve İtfaiye ekipleri sevk edildi.

5 GÜN SONRA BULUNDU

Ekipler arama çalışması yaparken, Firdevs Üner bugün Şehir Gediği mevkisinde bitkin bir vaziyette bulundu.

Üner için hava ambulansı istendi.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Hava ambulansı dağlık alanda uygun bir yere iniş yaparak Firdevs Üner'i aldı.

Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Üner, Konya'ya sevk edildi.