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Konya'da çalışırken elektrik akımına kapıldı

Kulu ilçesinde çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılıp, 4'üncü kattan düşen 33 yaşındaki Deniz Yılmaz, ağır yaralandı.

DHA DHA
Konya'da çalışırken elektrik akımına kapıldı
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Konya Kulu'da kokrıunç kaza. 

Alparslan Mahallesi Sokullu Caddesi'nde bir inşatta Deniz Yılmaz, çalıştığı inşaatın 4'üncü kat balkonundan demir parçalarını almaya çalıştı.

AKIMA KAPILDI

Bu sırada demir parçalarının elektrik hattı direğindeki tellere temas etmesi sonucu Yılmaz, akıma kapıldı.

ZEMİNE DÜŞTÜ

Temasla 4’üncü kattan zemine düşen Yılmaz, çağrılan ambulansla Bölge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Yılmaz, yapılan ilk müdahalesinin ardından Konya'daki bir hastaneye sevk edildi. Olaya ilişkin inceleme sürüyor. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)