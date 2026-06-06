Konya'da çalışırken elektrik akımına kapıldı
Kulu ilçesinde çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılıp, 4'üncü kattan düşen 33 yaşındaki Deniz Yılmaz, ağır yaralandı.
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Konya Kulu'da kokrıunç kaza.
Alparslan Mahallesi Sokullu Caddesi'nde bir inşatta Deniz Yılmaz, çalıştığı inşaatın 4'üncü kat balkonundan demir parçalarını almaya çalıştı.
AKIMA KAPILDI
Bu sırada demir parçalarının elektrik hattı direğindeki tellere temas etmesi sonucu Yılmaz, akıma kapıldı.
ZEMİNE DÜŞTÜ
Temasla 4’üncü kattan zemine düşen Yılmaz, çağrılan ambulansla Bölge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan Yılmaz, yapılan ilk müdahalesinin ardından Konya'daki bir hastaneye sevk edildi. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)