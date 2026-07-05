Konya'da duvar arasında mahsur kalan kedi 9 saatte kurtarıldı

Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Alaylar 1 Mahallesi'nde bir binanın duvar boşluğundan gelen miyavlama seslerini fark eden vatandaşlar, kedinin mahsur kaldığını anlayınca durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kedinin bulunduğu noktayı tespit ederek kurtarma çalışmasına başladı.

9 SAAT SÜREN TİTİZ MÜDAHALE

Duvar arasında sıkışan kediye zarar vermemek için büyük bir dikkatle çalışan ekipler, kurtarma operasyonunu kontrollü şekilde yürüttü. Yaklaşık 9 saat boyunca süren çalışmada, kedinin bulunduğu alana ulaşabilmek için hassas bir müdahale gerçekleştirildi.

Uzun uğraşların ardından duvar arasından çıkarılan kedi, çevrede bulunan vatandaşların da sevinçle izlediği operasyonun sonunda özgürlüğüne kavuştu.

VETERİNER KONTROLÜNE GÖTÜRÜLDÜ

Kurtarıldıktan sonra yapılan ilk gözlemlerde genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kedi, olası iç yaralanmalara karşı detaylı muayene edilmesi amacıyla veteriner hekime götürüldü.

Yetkililer, uzun süre mahsur kalmasına rağmen kedinin sağlık durumunun iyi görünmesinin sevindirici olduğunu ifade etti.