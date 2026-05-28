Konya’da iki araçtan tek otomobil oyunu ekspertizde ortaya çıktı

Konya’da ikinci el otomobil piyasasında yaşanan olay, araç alım-satımında ekspertiz kontrolünün önemini bir kez daha gözler önüne serdi. 2015 model olduğu belirtilerek satışa sunulan bir otomobilin, farklı araçlara ait parçaların birleştirilmesiyle oluşturulduğu ekspertiz raporuyla tespit edildi.

Aracı satın almak isteyen I.S., satıcı tarafından “değişen parça bulunmadığı” yönünde bilgilendirilmesine rağmen şüphe üzerine aracı ekspertize götürdü. Yapılan detaylı inceleme, aracın gerçek durumunu ortaya çıkardı.

LİFTTE YAPILAN İNCELEME GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Ekspertiz merkezinde yapılan kontroller sırasında aracın alt kısmında olağandışı kesme ve kaynak izleri tespit edildi. İncelemenin derinleştirilmesiyle birlikte aracın ön bölümünün, 2011 model başka bir Volkswagen araca ait parçalarla değiştirildiği belirlendi.

Uzmanlar, aracın farklı bölümlerinin birbirinden farklı araçlardan alınan parçalarla birleştirildiğini ve adeta “melez” bir yapı oluşturulduğunu raporladı. Aracın arka bölümünün orijinal olduğu, ön kısmının ise kesilerek başka bir araçtan monte edildiği ifade edildi.

5 FARKLI PARÇA DEĞİŞTİRİLMİŞ, ALICI ARACI GERİ VERDİ

Hazırlanan ekspertiz raporunda, aracın en az 5 farklı noktasında değişen parçalar bulunduğu ve bu parçaların farklı araçlara ait olduğu tespit edildi. Bu durum, aracın satışa sunulmadan önce ciddi bir tadilat sürecinden geçirildiğini ortaya koydu.

Durumun netleşmesi üzerine alıcı I.S., aracı satın aldığı kişiye geri götürerek işlemi iptal etti. Ekspertiz raporunun ardından satıştan vazgeçildiği öğrenildi.

“ARAÇLARDA GİZLİ KAYNAK VE PARÇA DEĞİŞİMİ OLABİLİR”

Ekspertiz uzmanı Batuhan Uysal, yapılan incelemelerde aracın ciddi müdahalelerden geçtiğini belirterek, araçta ön ve arka bölümlerin farklı gövdelere ait parçalarla birleştirildiğini söyledi.

Uysal, araçların lift üzerinde detaylı incelenmesi gerektiğini vurgulayarak, vatandaşların mutlaka güvenilir ekspertiz hizmeti almadan ikinci el araç satın almaması gerektiği uyarısında bulundu.

İKİNCİ EL ARAÇ ALIMINDA EKSPERTİZİN ÖNEMİ

Yaşanan olay, ikinci el araç piyasasında gizli kusurların ancak profesyonel inceleme ile ortaya çıkarılabileceğini bir kez daha gösterdi. Uzmanlar, benzer mağduriyetlerin önüne geçilmesi için alıcıların ekspertiz raporunu dikkate alması gerektiğini belirtiyor.