Konya'da kiracı ile yönetici arasında eşya taşıma kavgası: 2 yaralı

Konya'nın Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi'ndeki siteye taşınan D.E. ve A.U., asansörle bazı eşyaları çıkardıkları sırada bir komşu eşya taşınmaması için uyarıda bulunup durumu yöneticiye bildirdi.

Bunun üzerine sitenin yöneticisi olduğu öğrenilen S.A. ile D.E. ve A.U. arasında taşıma sırasında asansörün kullanılması nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken yönetici S.A., D.E. ve A.U.'yu bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Sağlık ekipleri D.E. ve A.U.'yu Beyhekim Devlet Hastanesi'ne, arbede sırasında darbedilerek yaralandığı öğrenilen S.A.'yı ise Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk etti.

Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.