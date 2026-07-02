Konya'da motosiklet kazası: Profesör hayatını kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Kurucuova Mahallesi yakınlarında, Prof. Dr. Mustafa Can, bir arkadaşıyla birlikte motosiklet gezisine çıktı.

Seyir sırasında Can'ın kullandığı motosiklet henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan kayaya çarptı.

Şiddetli çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan Prof. Dr. Can ağır yaralandı.

HASTANEDE YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Prof. Dr. Mustafa Can, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ancak doktorların tüm çabasına rağmen Prof. Dr. Can kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Hayatını kaybeden Prof. Dr. Mustafa Can'ın cenazesi, hastanedeki resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını bildirdi.