Konya'da ot yangını paniğe neden oldu

Konya'nın Karapınar ilçesinde, boş arazide kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Mahalle sakinlerinin de söndürme çalışmalarına destek vermesiyle yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

CAN KAYBI YAŞANMADI

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevlerin çevredeki evlere sıçraması önlenirken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.