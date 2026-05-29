Konya'da sanayiden ringe uzanan şampiyonluk hikayesi

Konya’da oto sanayide kaportacılık yapan 17 yaşındaki Tamer Kurt, zorlu çalışma temposuna rağmen spordan kopmayarak büyük bir başarıya imza attı. Gündüzleri sanayide araçların kaportasıyla uğraşan genç sporcu, akşamları ise ringde ter dökerek hazırlandığı Kick Boks Dünya Kupası’nda rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğa ulaştı.

Hindistan’da düzenlenen turnuvada 60 kilo full contact gençler kategorisinde mücadele eden Kurt, elde ettiği başarıyla hem spor camiasının hem de sanayi esnafının takdirini topladı.

GÜNDÜZ USTA, GECE SPORCU

Selçuklu Belediyespor Kulübü’nün milli sporcusu olan Tamer Kurt, hayatını iki farklı alanda disiplinle sürdürüyor. Sabah saatlerinde sanayide çalışan genç sporcu, akşamlarını tamamen antrenmanlara ayırıyor.

Yoğun tempo içinde hem meslek öğrenmeye hem de spor kariyerini geliştirmeye çalışan Kurt, azmiyle dikkat çekiyor.

“SABAHLARI İŞ, AKŞAMLARI ANTRENMAN”

Spor hayatına başlamadan önce daha farklı bir yaşam sürdüğünü anlatan Kurt, zamanla kick boksa yönelmesiyle hayatının değiştiğini ifade etti.

Kurt, “Sabahları iş, akşamları antrenman şeklinde hayatımı devam ettiriyorum. Başta sadece dövüşmeyi öğrenmek istiyordum ama zamanla bu işin ciddi bir spor olduğunu gördüm. Küçük maçlardan başlayıp büyük turnuvalara kadar geldim” dedi.

Ailesinin başlangıçta spora mesafeli yaklaştığını belirten genç sporcu, zamanla disiplin kazandığını ve kavga ortamından uzaklaştığını da sözlerine ekledi.

DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONLUĞU

Hindistan’da düzenlenen Dünya Kupası’nda önemli rakiplerini eleyerek şampiyon olduğunu söyleyen Kurt, hedefinin daha büyük başarılar olduğunu vurguladı.

Kurt, “Hedefim dünya şampiyonu olmak ve en zirveye çıkmak. Her maçta daha iyisini yapmak için çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

GELECEKTE KENDİ DÜKKÂNINI AÇMAK İSTİYOR

Spor kariyerinin yanı sıra mesleki hedeflerinden de bahseden genç şampiyon, sanayide usta olarak kendi iş yerini açmak istediğini söyledi.

Kurt, “İleride kaportacı olarak kendi dükkânımı açmak istiyorum. Hem sanayide iyi bir usta olmak hem de sporda dünya şampiyonluğu elde etmek istiyorum” dedi.

ANTRENÖRÜNDEN ÖVGÜ

Selçuklu Belediyesi Kick Boks Antrenörü Fatih Koçyiğit ise Tamer Kurt’un başarısının disiplinli çalışmanın sonucu olduğunu belirtti.

Koçyiğit, sporcusunun altyapıdan yetişerek milli takıma kadar yükseldiğini ifade ederek, “Gündüz sanayide çalışıp akşam antrenmana gelen bir sporcu. Bu süreç sonunda Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaştı” dedi.

Genç sporcunun hem iş hem spor hayatındaki başarısı, Konya’da azmin ve emeğin örnek hikâyelerinden biri olarak gösteriliyor.