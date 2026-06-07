Haberler İç Haber

Konya'da uyşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Polisin düzenlediği operasyonda kente uyuşturucu getiren O.K., gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada ise uyuşturucu yapımında kullanılan 6 kilo ham madde ele geçirildi.

DHA DHA
Konya'da uyşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldı.

Bunun üzerine çalışma başlatan polis, sevkiyatı gerçekleştiren kişinin O.K. olduğunu belirledi.

TAKİBE ALINDI 

Ardından O.K.'nin kullandığı otomobil takibe alındı.

Otomobil, Ankara kara yolunda düzenlenen operasyonla durduruldu.

O.K. gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada uyuşturucu yapımında kullanılan 6 kilo ham madde ele geçirildi.

Ham madde ile 900 kilo sentetik uyuşturucu yapılabileceği belirlendi.

TUTUKLANDI 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.K., 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)