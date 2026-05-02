Konya’da uyuşturucu operasyonu: 32 tutuklama

Emniyet ekipleri, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı.

Bu kapsamda Konya Emniyeti başarılı bir operasyona daha imza attı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ereğli’de kimlikleri belirlenen uyuşturucu satıcılarına yönelik 28 Nisan’da operasyon düzenledi.

120 EKİP 640 PERSONEL

Adreslere düzenlenen operasyonda, 120 ekip ve 640 personel tarafından şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskın yapıldı.

ÇEŞİTLİ UYUŞTURUCULAR ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 2 bin 234 adet sentetik hap, 318 gram sentetik kannabinoid, bir miktar metamfetamin, hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 4 ruhsatsız tüfek ve 205 adet mermi ele geçirildi.

Dron destekli gerçekleşen baskınlarda 55 şüpheli gözaltına alındı.

55 ŞÜPHELİDEN 32'Sİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 55 şüpheliden 32’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca şüphelilerden 20’si emniyetteki ifadelerinin ardından, 1’i savcılık tarafından serbest bırakıldı.