Konya’da yağış bereketi yeraltı suyunu kurtaramadı: Kuyular 450 metreye kadar indi

Türkiye’nin en önemli tarım merkezlerinden biri olan Konya Ovası’nda bu yıl yağış miktarı yüzleri güldürse de yeraltı su kaynakları üzerindeki baskı devam ediyor.

Son 60 yılın en yağışlı dönemlerinden biri yaşanan bölgede, artan yağışlar su seviyelerindeki düşüş hızını azaltırken, uzun yıllardır devam eden yeraltı su kaybının önüne geçmeye yetmedi.

Konya Teknik Üniversitesi Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, yağışların olumlu etkisinin özellikle tarımsal sulama ihtiyacını azaltmasıyla görüldüğünü ancak havza genelinde su seviyesinin hâlâ gerilemeye devam ettiğini söyledi.

YAĞIŞLAR ORTALAMANIN YÜZDE 50 ÜZERİNE ÇIKTI

2026 yılının yağış açısından beklentilerin üzerinde geçtiğini belirten Prof. Dr. Fetullah Arık, Konya Havzası’nda son 6 aylık dönemde metrekareye yaklaşık 450 milimetre yağış düştüğünü ifade etti.

Konya Havzası’nın uzun yıllar yağış ortalamasının yaklaşık 332 milimetre olduğunu belirten Arık, bu yıl alınan yağış miktarının ortalamanın yaklaşık yüzde 50 üzerinde gerçekleştiğini söyledi.

Geçtiğimiz yılın son 50 yılın en kurak dönemlerinden biri olduğunu hatırlatan Arık, bu yıl ise son 60 yılın en yağışlı süreçlerinden birinin yaşandığını belirterek, bunun hem çiftçiler hem de doğal su kaynakları açısından olumlu bir gelişme olduğunu dile getirdi.

YAĞIŞLAR DÜŞÜŞ HIZINI YAVAŞLATTI

Yağışların yeraltı suları üzerindeki etkisini değerlendiren Prof. Dr. Arık, bu yıl özellikle buğday ve arpa gibi ürünlerde sulama ihtiyacının azalmasının önemli bir katkı sağladığını söyledi.

Tarımda daha az su kullanılmasının yeraltı su seviyesindeki düşüş hızını yavaşlattığını ifade eden Arık, yağışlı sürecin devam etmesi halinde su kaynaklarında kısmi bir dengelenme yaşanabileceğini öngördüklerini belirtti.

Ancak mevcut durumun hâlâ kritik olduğunu vurgulayan Arık, yeraltı su seviyelerinin genel olarak azalmaya devam ettiğini kaydetti.

BAZI KUYULARDA SUYA ULAŞILAMIYOR

Konya Kapalı Havzası’nın Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde’nin önemli bölümlerini kapsadığını belirten Arık, bölgede yeraltı su hareketlerinin farklılık gösterdiğini söyledi.

Özellikle Konya’nın kuzey kesimlerinde su seviyesindeki düşüşün daha belirgin olduğunu ifade eden Arık, bazı bölgelerde daha derin kuyular açılmasına rağmen suya ulaşılamadığını dile getirdi.

Altınekin ve Cihanbeyli havzalarında benzer durumların görüldüğünü belirten Arık, yeraltı suyunun yoğun kullanıldığı Çumra ve Karapınar çevresinde ise tarımsal sulamanın su seviyeleri üzerindeki etkisinin oldukça büyük olduğunu söyledi.

YERALTINDAKİ SU 450 METRE DERİNLİĞE İNDİ

Konya’da özellikle kuzey bölgelerinde yeraltı su seviyelerinin kritik noktalara ulaştığını belirten Prof. Dr. Fetullah Arık, açılan yeni üretim kuyularının 400-450 metre derinliklere ulaştığını söyledi.

Bu seviyelerin daha da aşağı çekilerek kuyu açılmasının sürdürülebilir bir yöntem olmadığını ifade eden Arık, bazı kuyularda bu derinliklerde dahi su bulunamadığını belirtti.

Yeraltı sularındaki mevcut tablonun uzun vadede olumsuz ilerlediğine dikkat çeken Arık, bu yılki yağışların umut verdiğini ancak su açığının kapanabilmesi için yağışlı dönemlerin uzun yıllar devam etmesi gerektiğini vurguladı.

TARIMSAL SU TÜKETİMİ EN BÜYÜK ETKENLERDEN BİRİ

Konya’da yeraltı su seviyelerindeki düşüşte tarımsal faaliyetlerin önemli rol oynadığını belirten Arık, özellikle sulama yöntemlerinin gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Kuraklık ve meteorolojik koşulların etkisinin bulunduğunu ancak yoğun tarımsal su kullanımının daha belirleyici hale geldiğini ifade eden Arık, bilinçli sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekti.

"MEVCUT SUYU TASARRUFLU KULLANMAK ZORUNDAYIZ"

Konya Kapalı Havzası’na dışarıdan önemli bir su kaynağı aktarımı bulunmadığını hatırlatan Prof. Dr. Arık, mevcut kaynakların korunmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde su kullanımının daha dikkatli yapılması gerektiğini belirten Arık, suyun geleceğe taşınabilmesi için tasarruflu kullanımın zorunlu hale geldiğini ifade etti.

Uzmanlar, Konya Ovası’nda sürdürülebilir tarım için modern sulama tekniklerinin yaygınlaştırılması, su tüketiminin azaltılması ve yeraltı kaynaklarının korunmasına yönelik uzun vadeli planlamaların hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.