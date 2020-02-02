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Koronavirüs nedeniyle ölüm sayısı 304'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde yayılan koronavirüs nedeniyle bugüne kadar 304 kişi hayatını kaybetti.

AA | 02.02.2020 - 09:39..
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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını, tüm dünyada panik yaratmaya devam ediyor.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ölenlerin sayısı 304'e, salgından etkilenenlerin sayısı ise 2 bin 110'unun durumu ağır olmak üzere 14 bin 380'e çıktı.

328 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Bununla birlikte salgından etkilenme durumu şüpheli olanların sayısı 19 bin 544 olurken, enfekte vakalarla temasa geçtikleri gerekçesiyle müşahade altına alınanların sayısı 137 bin 594 kişiye ulaştı.

Ayrıca bugüne kadar iyileşerek taburcu edilen kişilerin sayısı ise 328'e çıktı.

BAŞKA ÜLKELERE DE YAYILDI

Koronavirüs salgınının, Çin dışında ise Japonya'da 20, Tayland'da 19, Singapur'da 16, Güney Kore'de 12, Avustralya'da 9, Malezya, ABD ve Almanya'da 8'er, Fransa ve Vietnam'da 6'şar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kanada'da 4'er, İngiltere, Rusya ve İtalya'da 2'şer, Nepal, Kamboçya, Sri Lanka, Hindistan, Filipin, Finlandiya, İspanya, İsveç'te birer vaka görüldü.

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