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Koruma altındaki beyaz eşeklerin sayısı artıyor

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan beyaz eşeklerin sayısı, 13 yılda, 15'ten 108'e yükseldi.

DHA | 29.11.2019 - 15:46..
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Hatay'da, Reyhanlı ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce 2006 yılında koruma altına alınan beyaz eşeklerin, geçen 13 yılda yapılan çalışmalarla sayıları 15'ten 108'e çıktı.

Beyaz eşekler, diğerlerine göre daha güçlü ve ömürlerinin de dayanıklı olması nedeniyle bölgede bulunan besiciler ve çobanlar tarafından kullanılıyor.

Koruma altındaki beyaz eşeklerin sayısı 108’e yükseldi -3

ÇOBANLARDAN DESTEK

Reyhanlı'da uzun zamandır çobanlık yapan Orhan Eminoğlu, beyaz eşeklerin kendileri için çok değerli olduğunu belirterek, "Bundan 13 yıl önce dönemin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından neslinin tükenmemesi ve sayılarının artması için çalışma başlatılmıştı. Geldiğimiz yılda ise sayıları 108’e yükseldi. Biz çobanlar olarak beyaz eşeklerin koruma altında tutulmasına destek veriyor ve yok olmalarının önüne geçmeye çalışıyoruz” dedi.

Çobanlık yaptıkları için eşekleri ile koyunlarına eşlik ettiklerini söyleyen Eminoğlu, sayılarının daha da artmasının bölgedeki çobanların yararına olacağını kaydetti.

Koruma altındaki beyaz eşeklerin sayısı 108’e yükseldi -1


Koruma altındaki beyaz eşeklerin sayısı 108’e yükseldi -2

Koruma altındaki beyaz eşeklerin sayısı 108’e yükseldi -4

Koruma altındaki beyaz eşeklerin sayısı 108’e yükseldi -5

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