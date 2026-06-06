KOSGEB destek üst limiti 30 milyon lira oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nda destek üst limitinin 30 milyon liraya çıkarıldığını açıkladı.

Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, KOBİ'lerin üretim gücünü, yatırım kapasitesini ve rekabetçiliğini artırmak amacıyla yeni bir adım attıklarını duyurdu.

BAŞVURULAR 30 HAZİRAN'A KADAR

Kacır, 2026 yılı 2. dönem başvurularının 30 Haziran'a kadar devam edeceğini ifade etti.

“SAVUNMA, UZAY VE HAVACILIK PROJELERİNİ 30 MİLYON LİRAYA KADAR DESTEKLİYORUZ”

Bakan Kacır, programın sektörel detaylarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Savunma, uzay ve havacılık projelerini 30 milyon liraya kadar, diğer sektörlerdeki projeleri ise 20 milyon liraya kadar destekliyoruz. 36 ay vadeli kredilerde sunduğumuz 30 milyon liraya kadar finansman imkanının yanı sıra 20 puan finansman desteği ve kefalet imkanı da sağlıyoruz."

3 BİNDEN FAZLA KOBİ’YE FİNANSMAN İMKANI SAĞLANDI

Programın geçmiş dönem performansına da değinen Kacır, "2025'te uygulamaya aldığımız program kapsamında bugüne kadar 3 bin 395 KOBİ’mize toplam 54,7 milyar liralık finansmana erişim imkânı sağladık. KOBİ’lerimizin yanında olmaya, büyümelerini desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

BAŞVURU ADRESİ

Program'dan yararlanmak isteyen işletmeler, 30 Haziran 2026 tarihine kadar "www.kosgeb.gov.tr" adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.