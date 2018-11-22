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Köy çocukları gezici kütüphane ile kitaba kavuşuyor

Hakkari'de köy okullarında eğitim gören öğrenciler, gezici kütüphane sayesinde farklı kitapları okuma şansı buluyor.

AA | 22.11.2018 - 10:48..
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Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Halk Kütüphanesi bünyesinde hizmet veren gezici kütüphane aracı, Kırıkdağ köyündeki Şehit Yarbay Mesut Kuru ilk ve ortaokuluna gitti. Aracı gördükten sonra sevinç yaşayan öğrenciler, okul bahçesinde görevlilerin açtığı stantlarda farklı türden kitapları alma ve okuma fırsatı buldu.

KÖY OKULLARINA KİTAP

Etkinliğe katılan Vali Yardımcısı Mustafa Pala, gezici kütüphane aracında yaklaşık 1500 kitap bulunduğunu söyledi. Her gün bir köy okulunda öğrencilere kitap dağıtacaklarını söyledi.

Köy çocukları gezici kütüphane ile kitaba kavuşuyor

"KİTAP EKSİKLERİNİ GİDERMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Mustafa Pala, "Ayda bir kere bütün köylerimiz dolaşılacak. Bu şekilde çocuklarımız kitaplarını okuyarak, değiştirme şansı bulacak. Çocukların kitap eksikliklerini gidermeye çalışıyoruz. Bazı okullarda kütüphane olmayabiliyor. Biz bu eksiği mobil kütüphanemizle gidermeye çalışıyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın kitap okuma alışkanlığı kazanmasını istiyoruz" dedi.

Köy çocukları gezici kütüphane ile kitaba kavuşuyor

HEDEF BÜTÜN ÖĞRENCİLERE ULAŞMAK

Kültür ve Turizm İl Müdürü İdris Ağacanoğlu da gezici kütüphane aracının 36 köydeki okullarda eğitim gören öğrencilere ulaşacağını belirtti.

Köy çocukları gezici kütüphane ile kitaba kavuşuyor

Köy çocukları gezici kütüphane ile kitaba kavuşuyor

Köy çocukları gezici kütüphane ile kitaba kavuşuyor

Köy çocukları gezici kütüphane ile kitaba kavuşuyor

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