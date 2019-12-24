Köye dönen gençlere 100 bin lira hibe

Devletin, köyden kente göçü önlemek ve topraktan üretim devamlılığını sağlamak için çalışmaları sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, kırsal kalkınmaya katkı vermek, ve eğitimli girişimcileri desteklemek için girişimcilere 100 bin liraya kadar verilecek hibe desteği başvuruları başladı.

PİLOT İL SEÇİLEN 4 İL DESTEKLENECEK

Uzman Eller Projesi'yle, söz konusu sektörlerde girişimciliğin desteklenmesi hedefleniyor. Bu kapsamda, 2019-2020 döneminde, pilot il seçilen Amasya, Düzce, İzmir ve Mardin'deki projelere hibe desteği sağlanacak.

MİDYE VE SALYANGOZ ÜRETİMİNDEN ARICILIĞA KADAR BİRÇOK PROJEYE DESTEK

Bu destek, kırsal alanda yaşayan ve yaşamayı taahhüt eden, ilgili okullardan mezun kişilerin uygulayacağı bitkisel ve hayvansal üretim, su ürünleri üretimi, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimiyle bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projeleri kapsayacak.

Ayrıca büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, arı yetiştiriciliği, bal üretimi, ipek böceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı, midye ve kara salyangozu entansif üretim tesislerinin de aralarında olduğu birçok proje desteklenecek.

BAŞVURULAR 40 GÜN SÜRECEK

Projeden yararlanmak isteyenler, ön başvurularını https://uzmaneller.tarimorman.gov.tr web sitesi üzerinden yapabilecek, başvurular 40 gün sürecek.

Kesin başvurular, girişimcinin ikamet ettiği yerleşim biriminin bağlı olduğu bakanlık il müdürlüklerine şahsen gerçekleştirilecek.

Hibe ödemesinin yapılabilmesi için proje yatırımının tamamlanmış olması gerekecek.

ARANAN ŞARTLAR

Tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren meslek yüksekokulları veya üniversite mezunu olmak.

-Daha önce hibeden yararlanmamış olmak

-Başvuru tarihi itibarıyla askerlik görevi veya cezai hükümlülüğü devam eden veya denetimli serbestliği olan kişi olmamak

-Sigortalı çalışıyor olmamak

-Vergi mükellefi olmamak