Koyun sürüsünü otlatan çoban yıldırım düşünce öldü

Bursa’nın Gemlik ilçesinde denize açıldıktan sonra alabora olan bottan atladıktan sonra kaybolan ve 12 saat sonra sağ bulunan Yaman Şipka'nın sevinci kursağında kaldı. Baba Şipka kalbine yenik düştü.

Şener Özbayraklı, Instagram hesabından Fenerbahçe'yi takipten çıktı ve tüm Fenerbahçe formalı fotoğraflarını kaldırdı.

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Devlet Bahçeli Kürdistan tartışmasına noktayı koydu

Binali Yıldırım'ın Kürdistan açıklaması ve ortak yayının moderatörü olarak İsmail Küçükkaya'nın belirlenmesi MHP kanadında rahatsızlığa neden oldu.