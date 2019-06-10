Koyun sürüsünü otlatan çoban yıldırım düşünce öldü

Erzincan'da etkili olan sağanak yağış sırasında Belli Yaylası'na yıldırım düştü.
YILDIRIM DÜŞTÜ
Yıldırım düşmesi sonucu Erzurum'un Çat ilçesi nüfusuna kayıtlı 56 yaşındaki Ali Davut isimli çoban, yaşamını yitirdi. Çobanın arkadaşı Sidar Genç, durumu köy sakinlerine ve jandarmaya haber verdi.
SAVCI İNCELEDİ
Olay sonrası jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ali Davut’un cesedi savcının inceleme yapmasının ardından aşağı indirilerek ambulansla hastane morguna kaldırıldı.
"KOYUNLAR BİRBİRİNE GİRDİ"
Görgü tanığı Sidar Genç, “Yağmur yağıyordu. Bir anda yıldırım düştü. Koyunlar birbirine girdi. O sırada Ali Davut’un yerde yattığını gördüm. Yanına gittiğimde ölmüştü.” dedi.