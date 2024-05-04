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Yunanistan'da Paskalya kutlamalarında bir kadın ölümden döndü

Yunanistan'da Paskalya kutlamalarında bir kadın ölümden döndü Yunanistan'da yapılan Paskalya Bayramı kutlamalarında Korfu Belediye Başkanı'nın pencereden aşağıya attığı toprak testi, yoldan geçen bir kadının kafasına düştü.