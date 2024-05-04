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Ortodoks dünyası, Yunanistan, Rusya ve Kudüs'te Paskalya Bayramı'nı kutladı..
Yunanistan’ın Korfu adasında da geleneklere bağlı olarak kutlanılan Paskalya töreni renkli görüntülere sahne oldu.
Paskalya renklerine boyanan suyla dolu toprak testileri balkondan atarak geleneklerini yaşatan Korfu halkının kutlamalarını binlerce turist izledi.
Ancak kutlamalar esnasında bir kaza yaşandı.
Pencereden atılan testi, kadının kafasında parçalandı
Korfu Belediye Başkanı'nın pencereden aşağıya attığı toprak testi, yoldan geçen bir kadının kafasına düştü.
Testi kafasında parçalanan kadın, aldığı darbeyle yere düştü.
Ölümden dönen kadın neye uğradığını şaşırırken, o anlar bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
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