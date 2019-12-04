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Kraliçe Elizabeth liderler için resepsiyon düzenledi

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'de bulunan liderler için resepsiyon verdi.

AA & Ensonhaber | 04.12.2019 - 06:00..
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Kraliçe Elizabeth liderler için resepsiyon düzenledi

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'de bulunan liderler için resepsiyon düzenledi.

Kraliçe Elizabeth liderler için resepsiyon düzenledi

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından NATO'nun 70'inci yılı dolayısıyla heyetler onuruna verdiği resepsiyona katıldı. Resepsiyona katılan liderler aile fotoğrafı çektirdi.

Kraliçe Elizabeth liderler için resepsiyon düzenledi

CUMHURBAŞKANI RESEPSİYONA EŞİYLE BERBAER KATILDI

Erdoğan, Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona, eşi Emine Erdoğan ile beraber katıldı.

Kraliçe Elizabeth liderler için resepsiyon düzenledi

BORİS VE MERKEL İLE SOHBET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resepsiyonda Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile sohbet etti.

Kraliçe Elizabeth liderler için resepsiyon düzenledi

Kraliçe Elizabeth liderler için resepsiyon düzenledi

Kraliçe Elizabeth liderler için resepsiyon düzenledi

Kraliçe Elizabeth liderler için resepsiyon düzenledi

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